Больше мальчиков, меньше детсадов: что говорят цифры о детях в Кыргызстане

По данным Национального статистического комитета, на начало 2025 года в Кыргызстане проживает 2,715 миллиона детей в возрасте до 18 лет. Это на 23 тысячи больше, чем годом ранее. Мальчиков среди них чуть больше – 51,4 процента.

Возрастная структура детского населения:

до 7 лет – 1, 75 миллионов (39 процентов),

от 7 до 14 лет – 1,239 миллиона (46 процентов),

от 15 до 17 лет – 402 тысячи (15 процентов).

Большинство детей (63,6 процента) живут в сельской местности.

Рождаемость в 2024 году:

За год в стране родилось более 140 тысяч детей. Почти 73 тысячи – мальчики, 67 тысяч – девочки. Доля детей, появившихся у матерей вне зарегистрированного брака, превысила 6 процентов. Однако более 98 процентов из них зарегистрированы только по заявлению матери, что может говорить о вероятности воспитания в семье без отца.

Охват прививками:

от туберкулеза – 92,2 процента детей до года,

от коклюша, дифтерии и столбняка – 85,1 процента.

Дошкольное и школьное образование:

На конец 2024 года в Кыргызстане действовало около 2 тысяч дошкольных учреждений, где воспитывается более 257 тысяч детей. Нагрузка на сады по-прежнему превышает норму:

в городах – 124 ребенка на 100 мест;

в селах – 105 на 100 мест.

В новом учебном году в стране функционируют 2 тысячи 394 школы, в которых обучается около 1,5 миллиона детей: