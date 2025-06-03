В Бишкеке 3 июня без осадков. Температура воздуха ожидается +31 градус.

Отключения света, воды и газа

9.30-18.30 — микрорайон «Асанбай», дома № 32-37, 40, 40/1, 42/1;

9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», дом № 38 (1-2-й подъезды, с 1-го по 9-й этаж);

9.00-17.00 — отрезки улиц Пушкина, Тыныстанова, бульвара Эркиндик, проспекта Чуй, улиц Абдумомунова, Раззакова, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак-Марал, Ак-Тан, Шабдан, Термечикова, Ахунбаева, Садыбакасова, Ак-Кайын, Тулпар-Таш, Чортекова, Кривоносова, Жазыйра, Муромская, Кереке-Тоо, Безымянная, Жоогазын, Ахунбаева, Бадахшан), улица Руставели, дом № 46, жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Каркыра, Ак-Доолот), село Нижняя Ала-Арча (улицы Кыргызская, Колхозная, Школьная, Коллекторная, Панфилова, Советская, Фрунзе, Трудовая, Мира, Дружбы, Северная, Полевая, Заводская, Логвиненко, Молодежная, Весенняя, Адырская, Белинского, Полевая, Южная, Курманалиева, Архитекторская, Новая, Кара-Суйская, Тихая, Молодая Гвардия, переулки Солнечный, Советский), отрезки улицы Коммунарова, проспекта Жибек Жолу, улиц Березовой, Фучика, Лесной, Лумумбы, 9 Января, Сыдыгалиева, Власова, микрорайон «Достук» (улица Достук, дом № 30), жилмассив «Тендик» (улицы Тендик-3-4);

11.00-18.00 — жилмассив «Салкын» (улицы Восточная, Рахат, Аян, Кыял, Тынчтык, Иман).

У кого намечается той

Татьяна Борисова

Родилась 3 июня 1976 года. Двукратная чемпионка Азии, обладательница серебряной медали Азиатских игр, победительница и призер ряда крупных международных стартов, участница летних Олимпийских игр в Афинах. Тренер по легкой атлетике.

Памятные даты

Всемирный день велосипеда

3 июня 2018 года впервые отмечался Всемирный день велосипеда, который провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в апреле 2018-го.

Соавторами документа стали 56 государств. А с инициативой учреждения этой международной даты выступили представители Туркменистана.

Сегодняшний день — вклад в популяризацию этого колесного транспортного средства.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Александр Суворов

Родился 3 июня 1953 года во Фрунзе. Советский и российский психолог, педагог, поэт. Автор работ по психологии, педагогике, философии психологии, доктор психологических наук, профессор. Слепоглухой с детства.

В сентябре 1971-го поступил вне конкурса и без аттестата зрелости на факультет философии МГУ имени Михаила Ломоносова в качестве стажера. Затем перевелся на факультет психологии, а со второго курса стал полноправным студентом.

С июня 1994 года в лагере «Орленок» начал преподавать в школах актива Детского ордена милосердия, потом вел эту работу в Свердловской области и Подмосковье. 21 мая 1996-го защитил докторскую диссертацию на тему «Человечность как фактор саморазвития личности», стал доктором психологических наук.

Разработал оригинальный метод совместного обучения больных и здоровых детей.

С сентября 2001 года через интернет начал сотрудничать с детской организацией «Тропа — Солнечная сторона».

19 мая 1991-го Саскуаханский университет (штат Пенсильвания, США) присвоил Александру Суворову звание Почетного международного доктора гуманитарных наук. С 11 октября 1999 года он действительный член Международной академии информатизации при ООН.

Умер 26 января 2024-го.

Родился профессор Зайнидин Курманов

Фото из интернета. Зайнидин Курманов

Родился 3 июня 1955 года во Фрунзе. Доктор исторических наук, профессор, историк, юрист, публицист, автор философских афоризмов, академик Академии истории и обществоведения Республики Казахстан.

Известный в республике и за ее пределами ученый-обществовед с разносторонними научными интересами и взглядами. Подготовил трех докторов и десять кандидатов наук. Автор более 2 тысяч выступлений в СМИ, 240 научных публикаций, в том числе 42 книг, учебников, брошюр.

Научный руководитель таких направлений исследований, как политическая история и портретистика, источниковедение, историческая психология, политология, парламентаризм и сравнительный парламентаризм, парламентское, конституционное и международное право, международные отношения.

В период перестройки активно участвовал в нарождающемся демократическом движении, был страстным публицистом и пропагандистом идей демократического обновления общества и государства.

В 2000-м избран депутатом Законодательного собрания Жогорку Кенеша по списку партии «Менин олком/Моя страна».

Умер профессор Леонид Тузов

Фото из интернета. Леонид Тузов

Родился 17 августа 1925 года в селе Пенделка Кузнецкого района Пензенской губернии в семье геолога. В 1930-м семья переехала в Киргизию. Советский и кыргызский ученый, доктор физико-математических наук, профессор Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына.

Награжден 6 орденами (в том числе Отечественной войны I степени, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», «Данакер») и 16 медалями СССР и Кыргызской Республики, отличник народного образования Киргизской ССР, отличник просвещения СССР, заслуженный работник образования КР, заслуженный деятель науки Кыргызской Республики (1995).

Умер 3 июня 2018 года.

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