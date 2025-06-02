19:22
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Строительство инфекционного отделения завершили в Сузакской больнице

Строительство нового инфекционного отделения, начатого пять лет назад, завершили в Сузакской территориальной больнице. Об этом сообщили в Министерстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

пресс-службы Минстроя
Фото пресс-службы Минстроя

По данным пресс-службы ведомства, проект реализован за счет средств республиканского бюджета. Общая стоимость составила более 67,7 миллиона сомов.  

Новое двухэтажное здание построено в соответствии со всеми строительными нормами. Общая площадь составила более 1,5 тысячи квадратных метров.

Отделение оснащено необходимым медицинским и техническим оборудованием для оказания помощи пациентам с инфекционными заболеваниями.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331273/
просмотров: 481
Версия для печати
Материалы по теме
Ташиевдердин үй-бүлөсү мунай базасын сатып, Сузакта оорукана куруп беришти
Семья Ташиевых продала свою нефтяную базу и построила больницу в Сузаке
Будни инфекционки в Бишкеке: сезон ОРВИ прошел, ожидают рост кишечных инфекций
Симуляционное оборудование закупят для инфекционной больницы
Переполненные стационары: в инфекционке растет число больных
В Сузаке воспитатель избила малышей. Милиция ведет проверку
Сотрудникам милиции повысят зарплату — Камчыбек Ташиев
Сузактагы шайлоодо Алтынбек Кылычбаев алдыда келе жатат
На досрочных выборах в Сузакском округе лидирует Алтынбек Кылычбаев
Кто придет вместо Икрамова. В Сузакском округе сегодня проходят досрочные выборы
Популярные новости
Каждая пятая женщина в&nbsp;селе Кыргызстана не&nbsp;имеет доступа к&nbsp;личной гигиене Каждая пятая женщина в селе Кыргызстана не имеет доступа к личной гигиене
Муфтий Кыргызстана назвал большой несправедливостью насилие над женщинами Муфтий Кыргызстана назвал большой несправедливостью насилие над женщинами
ГКНБ переехал в&nbsp;новое здание в&nbsp;Бишкеке ГКНБ переехал в новое здание в Бишкеке
Если проблемы за&nbsp;границей. Горячие линии посольств для граждан Кыргызстана Если проблемы за границей. Горячие линии посольств для граждан Кыргызстана
Бизнес
С&nbsp;заботой о&nbsp;будущем: О! отметил День защиты детей добрыми делами С заботой о будущем: О! отметил День защиты детей добрыми делами
День защиты детей на&nbsp;площади Ала-Тоо: праздник радости с&nbsp;&laquo;Умай Групп&raquo; День защиты детей на площади Ала-Тоо: праздник радости с «Умай Групп»
Мир детства, улыбок и&nbsp;добра: MEGA подарила Бишкеку волшебный праздник 1&nbsp;июня Мир детства, улыбок и добра: MEGA подарила Бишкеку волшебный праздник 1 июня
Праздник детства: как Beeline поздравил малышей по&nbsp;всей стране с&nbsp;1&nbsp;июня Праздник детства: как Beeline поздравил малышей по всей стране с 1 июня
2 июня, понедельник
19:01
Иссык-Кульская область на развитие получила 587 миллионов сомов из бюджета Иссык-Кульская область на развитие получила 587 миллион...
18:30
3 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:27
В Бишкеке обновили схему движения автобуса № 61
18:24
Ремонт дорог в Бишкеке. На реабилитацию закрываются два перекрестка
18:23
Бишкек — Кант — Токмак: поручено до середины июня уложить первый слой асфальта