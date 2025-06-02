Строительство инфекционного отделения завершили в Сузакской больнице

Строительство нового инфекционного отделения, начатого пять лет назад, завершили в Сузакской территориальной больнице. Об этом сообщили в Министерстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Фото пресс-службы Минстроя

По данным пресс-службы ведомства, проект реализован за счет средств республиканского бюджета. Общая стоимость составила более 67,7 миллиона сомов.

Новое двухэтажное здание построено в соответствии со всеми строительными нормами. Общая площадь составила более 1,5 тысячи квадратных метров.

Отделение оснащено необходимым медицинским и техническим оборудованием для оказания помощи пациентам с инфекционными заболеваниями.