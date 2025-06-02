3 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-18.30 — микрорайон «Асанбай», дома №, 32-37, 40, 40/1, 42/1;

9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», дома № 38 (1-2-й подъезды, с 1-го по 9-й этаж);

9.00-17.00 — отрезки улиц Пушкина, Тыныстанова, бульвар Эркиндик, проспект Чуй, улицы Абдумомунова, Раззакова, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак-Марал, Ак-Тан, Шабдан, Терметчикова, Ахунбаева, Садыбакасова, Ак-Кайын, Тулпар-Таш, Чортекова, Кривоносова, Жазыйра, Муромская, Кереке-Тоо, Безымянная, Жоогазын, Ахунбаева, Бадахшан), улица Руставели, дом № 46, жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Каркыра, Ак-Доолот), село Нижняя-Ала-Арча (улицы Кыргызская, Колхозная, Школьная, Коллекторная, Панфилова, Советская, Фрунзе, Трудовая, Мира, Дружба, Северная, Полевая, Заводская, Логвиненко, Молодежная, Весенний, Адырская, Белинского, Полевая, Южная, Курманалиева, Архитекторская, Новая, Кара-Суйская, Тихая, Молодая Гвардия, переулки Солнечный, Советский), отрезки улиц Коммунаров, Жибек-Жолу, Березовая, Фучика, Лесная, отрезки улиц Патриса Лумумбы, 9 Января, Сыдыгалиева, Власова, микрорайон «Достук» (улица Достук, дом № 30), жилмассив «Тендик» (улицы Тендик-3-4);

11.00-18.00 — жилмассив «Салкын» (улицы Восточная, Рахат, Аян, Кыял, Тынчтык, Иман).

2 Нарынская область