3 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.30-18.30 — микрорайон «Асанбай», дома №, 32-37, 40, 40/1, 42/1;
- 9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», дома № 38 (1-2-й подъезды, с 1-го по 9-й этаж);
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Пушкина, Тыныстанова, бульвар Эркиндик, проспект Чуй, улицы Абдумомунова, Раззакова, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак-Марал, Ак-Тан, Шабдан, Терметчикова, Ахунбаева, Садыбакасова, Ак-Кайын, Тулпар-Таш, Чортекова, Кривоносова, Жазыйра, Муромская, Кереке-Тоо, Безымянная, Жоогазын, Ахунбаева, Бадахшан), улица Руставели, дом № 46, жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Каркыра, Ак-Доолот), село Нижняя-Ала-Арча (улицы Кыргызская, Колхозная, Школьная, Коллекторная, Панфилова, Советская, Фрунзе, Трудовая, Мира, Дружба, Северная, Полевая, Заводская, Логвиненко, Молодежная, Весенний, Адырская, Белинского, Полевая, Южная, Курманалиева, Архитекторская, Новая, Кара-Суйская, Тихая, Молодая Гвардия, переулки Солнечный, Советский), отрезки улиц Коммунаров, Жибек-Жолу, Березовая, Фучика, Лесная, отрезки улиц Патриса Лумумбы, 9 Января, Сыдыгалиева, Власова, микрорайон «Достук» (улица Достук, дом № 30), жилмассив «Тендик» (улицы Тендик-3-4);
- 11.00-18.00 — жилмассив «Салкын» (улицы Восточная, Рахат, Аян, Кыял, Тынчтык, Иман).
2Нарынская область
- 10.00-19.00 — село Мин-Булак;
- 9.00-17.00 — город Нарын (улица Таш-Кыя);
- 9.00-19.00 — села Терек, Баетов.
3Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Карла Маркса (улицы Шоссейная, 22-го Партсъезда, Ленина, Куйбышева, 2-я бригада, Шопокова), Кашка-Суу (улицы Достук, Алма-Атинская, Школьная, Кашка-Суу, урочище Кашка-Суу), Малиновка;
- 9.00-19.00 — село Лебединовка (новостройка «Кырман», зерноток);
- 9.00-15.00 — село Таш-Добо (улица Кара-Кольская);
- 13.00-17.00 — село Бир-Булак (улицы Бейшенбай, Турсуматова, Достук, Центральная, Монолдорова, Капкараева);
- 9.00-18.00 — село Торт-Куль (улицы Мадиева, Кийизбаева, Куланова, Тулеева, Куюкова, Кыдыкеева, Алапаева), жилмассивы «Оскон-Ордо», «Салкын-Тор», село Кок-Жар (улицы Уметалиева, Сыргака, Алапаева, Матыева, Полевая, Арпачиева, Табылды).
Жайылский РЭС
- 9.00-17.00 — села Петропавловка (улицы Космонавтов, Краснооктябрьская, Фрунзе, Яровая, Горького, Ключевая, Крупская, Мельница, Демьяна Бедного, Луговая, Шевченко, Советская, Ленина, Пограничная), Суусамыр;
- 9.00-16.30 — село Алексеевка (улицы Центральная, Космонавтов, Ватутина).
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кашкелен, Ак Бекет, Жаны Алыш;
- 9.00-13.00 — село Тегирменти (улица Шералиева).
Кантский РЭС
- 9.00-18.00 — город Кант (1-й микрорайон, улицы Гагарина, 50 лет Октября, Абрикосова, 25-го Партсъезда, Парковая, Тагаева, переулок Мирный).
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Мураке (улица Береговая), Спартак (улица Ленина), Александровка (улицы Ворошилова, Космомольская от Колхозной до Буденного верхняя зона), Ак-Суу (улица Проездная), Беловодское (улицы Луговая, Калинина, Школьная, Гвардейская, Солнечная Юбилейная, Калинина-Фрунзе, Матросова, Горького).
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Школьная, Комсомольская, Лесная, Ала-Арчинская), Жаны-Жер (улицы Больничная, Лесная), Сокулук (улицы Ленина, Пионерская, Садовая Кайназарова, Карагачевая, Комсомольская, Октябрьская, Садовая, Полярная, Иссык-Кульская, Калинина, Мельничная, Труда, Фрунзе, Звездная, переулок Карагачевый), Романовка (улица МТФ)
- 9.30-17.00 — села Чон-Джар (улица Термечикова), Джаны-Пахта (улицы Атбашинская, Полевая, Молодежная, Западная, Чолпонкулова, Северная, Полевой Стан, Ключевая, Спортивная, Мичурина, Столбовая, Садовая, переулки Западный, Ат-Башинский, Садовый), Майское (улицы Найденова, Первомайская, Проектируемая), поселок Мирный (улицы Мира, Победы, Киргизская, Октябрьская, Ленина).
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — село Первомайское (улица Труда).
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кегети, Акматбек, Чапай, лесхоз Ак-Бешим, ущелья Кегети, Белсаз, город Токмак (улицы Советская, Узбекская, Ибрагимова Береговая, Крапоткина, Пушкина, Амбулаторная, Панфилова 13).
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — село Кенеш (улицы Осмонова, Турусбеков);
- 9.00-18.00 — села Красная Речка (улицы Ворошилова, Ленина, Садовая, Айтматова, Школьная, Панфилова, Почтовая, Комсомольская, Пионерская, Кривощекова, Юбилейная, Первомайская), Кенеш.