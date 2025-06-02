Реформы кабмина КР: отменят нотариальные копии и ускорят трансформацию земель

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев представил новые меры в рамках 100-дневной программы реформ «Правительственные акселераторы». Главная цель инициатив — повышение качества государственных услуг и устранение избыточной бюрократии. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Заверение одной копии может стоить от 200 до 800 сомов, что особенно тяжело для семей с ограниченными доходами.Адылбек Касымалиев
Кроме того, это вызывает очереди, поездки в города, особенно для жителей отдаленных районов, отметил он.
В ближайшие 100 дней планируются:
- пересмотр внутренних регламентов всех госорганов;
- исключение требований обязательного нотариального заверения;
- внедрение цифровых механизмов подтверждения документов — через QR-коды и госбазы данных.
Одним из ключевых направлений также стала трансформация земельных участков. По словам главы кабмина, в отдельных случаях процесс может занимать до четырех-пяти лет, что тормозит развитие регионов и инвестиционные проекты.
Для ускорения процесса кабмин поручил:
- сократить сроки согласования;
- ввести эскизные проекты вместо градостроительной документации в ряде случаев;
- ускорить выдачу археологических заключений до 10 рабочих дней;
- реформировать подготовку и лицензирование археологов.
Также планируется внедрение системы оценки качества госуслуг через QR-коды, с помощью которой граждане смогут в режиме реального времени оставлять отзывы. Эти данные будут напрямую анализировать ответственные ведомства.
«Оценка граждан — это зеркало нашей работы», — подчеркнул Адылбек Касымалиев.