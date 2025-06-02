Реформы кабмина КР: отменят нотариальные копии и ускорят трансформацию земель

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев представил новые меры в рамках 100-дневной программы реформ «Правительственные акселераторы». Главная цель инициатив — повышение качества государственных услуг и устранение избыточной бюрократии. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Заверение одной копии может стоить от 200 до 800 сомов, что особенно тяжело для семей с ограниченными доходами. Адылбек Касымалиев

Как подчеркнул глава правительства, особое внимание уделено устранению требуемого нотариального заверения копий документов, что, по его словам, стало одной из наиболее обременительных формальностей для населения.

Кроме того, это вызывает очереди, поездки в города, особенно для жителей отдаленных районов, отметил он.

В ближайшие 100 дней планируются:

пересмотр внутренних регламентов всех госорганов;

исключение требований обязательного нотариального заверения;

внедрение цифровых механизмов подтверждения документов — через QR-коды и госбазы данных.

Одним из ключевых направлений также стала трансформация земельных участков. По словам главы кабмина, в отдельных случаях процесс может занимать до четырех-пяти лет, что тормозит развитие регионов и инвестиционные проекты.

Для ускорения процесса кабмин поручил:

сократить сроки согласования;

ввести эскизные проекты вместо градостроительной документации в ряде случаев;

ускорить выдачу археологических заключений до 10 рабочих дней;

реформировать подготовку и лицензирование археологов.

Также планируется внедрение системы оценки качества госуслуг через QR-коды, с помощью которой граждане смогут в режиме реального времени оставлять отзывы. Эти данные будут напрямую анализировать ответственные ведомства.

«Оценка граждан — это зеркало нашей работы», — подчеркнул Адылбек Касымалиев.