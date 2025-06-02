В Бишкеке пройдет персональная выставка Алексея Нольфина

«Галерея М» приглашает 3 июня на открытие персональной выставки художника, актера, поэта и педагога Алексея Нольфина. Экспозиция представит вниманию зрителей проникновенные пейзажи, выполненные в технике акварели — жанре, который художник называет своим личным открытием.

Как сообщают организаторы выставки, Алексей Нольфин — человек редкого творческого диапазона.

«Родившись в селе Первомайском Чуйского района, он долгие годы жил и работал в России, где проявил себя в театре, литературе, педагогике и изобразительном искусстве. Несмотря на насыщенную творческую биографию, живопись всегда оставалась его внутренней опорой и способом глубинного общения с миром.

Акварель, по словам автора, — это материал, наделенный собственной жизнью: «Это волшебные краски! Они сами чудесным образом формируют работу, художнику надо лишь слегка направлять их», — говорится в сообщении.

Работы, представленные на выставке, рождались на пленэрах в окрестностях Бишкека, в горах, долинах, на берегах рек и озер Кыргызстана.

«Они пронизаны светом, воздухом и тонкой лирической интонацией. Следуя классическим традициям академической живописи, Алексей Нольфин одновременно сохраняет живость первого впечатления и непосредственность восприятия. Картины художника находятся в частных коллекциях страны, России, Германии, Китая и Израиля», — отмечается в сообщении.

Выставка продлится до 23 июня.