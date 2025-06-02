Более 567 километров высоковольтных ЛЭП отремонтируют в Бишкеке

В 2025 году специалисты службы высоковольтных линий произведут капитальный ремонт 26,7 километра и текущий ремонт более 567 километров ЛЭП напряжением 35/110/220 киловольт. Об этом сообщила пресс-служба Бишкекского предприятия электрических сетей.

По ее данным, на сегодня энергетики капитально отремонтировали 22,4 километра и провели текущий ремонт 103,08 километра линий электропередачи, заменили 748 изоляторов.

Также специалисты обрезают ветки деревьев вдоль трассы ЛЭП для безопасного и надежного электроснабжения. Они вручили 130 уведомлений потребителям об устранении нарушений охранной зоны воздушной линии электропередачи.