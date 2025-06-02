13:11
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

В Бишкеке пройдет презентация книги-рукописи Чингиза Айтматова

В Национальной академии наук состоится презентация новой книги «Эхо ненаписанных строк. Наследие Ч.Айтматова», составленной из неоконченных и сохранившихся в рукописном виде произведений писателя.

Меропритие состоится 5 июня в 14.00.

В НАН отмечают, что творческое наследие кыргызского народного писателя, выдающейся личности в мировой литературе Чингиза Айтматова открывается с новой стороны.

Академии наук
Фото Академии наук

В книгу вошли неоконченные произведения писателя «Флейта и земля», «Свидание с убитым сыном» и «Золото и снег». Эти рукописи приблизят читателя к творческим поискам и глубине мыслей Чингиза Айтматова. Составитель и автор предисловия — айтматовед, академик Абдылдажан Акматалиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331194/
просмотров: 503
Версия для печати
Материалы по теме
Совместную подготовку к 100-летию Чингиза Айтматова обсудили Кыргызстан и Россия
Одобрен законопроект, расширяющий полномочия главы НАН КР
«Кокомеренские истории»: вышел в свет сборник рассказов Тамерлана Ибраимова
В Махачкале открыли бюст народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова
В Кыргызстане вышла книга к 80-летию Победы, посвященная фронтовым историям
Канатбек Абдрахматов о проблемах и перспективах Национальной академии наук
В 2025 году Национальной академии наук выделят 641,3 миллиона сомов
В Брюсселе обсудили вопросы подготовки к празднованию столетия Чингиза Айтматова
Микроскоп стоит $2 миллиона. Глава НАН КР о том, почему не развивается наука
Национальной академии наук Кыргызстана хотят дать финансовую свободу
Популярные новости
Каждая пятая женщина в&nbsp;селе Кыргызстана не&nbsp;имеет доступа к&nbsp;личной гигиене Каждая пятая женщина в селе Кыргызстана не имеет доступа к личной гигиене
Муфтий Кыргызстана назвал большой несправедливостью насилие над женщинами Муфтий Кыргызстана назвал большой несправедливостью насилие над женщинами
ГКНБ переехал в&nbsp;новое здание в&nbsp;Бишкеке ГКНБ переехал в новое здание в Бишкеке
Если проблемы за&nbsp;границей. Горячие линии посольств для граждан Кыргызстана Если проблемы за границей. Горячие линии посольств для граждан Кыргызстана
Бизнес
Праздник детства: как Beeline поздравил малышей по&nbsp;всей стране с&nbsp;1&nbsp;июня Праздник детства: как Beeline поздравил малышей по всей стране с 1 июня
KICB стал первым в&nbsp;Кыргызстане банком-партнером Emirates NBD в&nbsp;ОАЭ KICB стал первым в Кыргызстане банком-партнером Emirates NBD в ОАЭ
Теперь в&nbsp;приложении BakAi мгновенные международные переводы по&nbsp;системе Visa Теперь в приложении BakAi мгновенные международные переводы по системе Visa
Манты из&nbsp;Кыргызстана покоряют Америку Манты из Кыргызстана покоряют Америку
2 июня, понедельник
13:07
Может повториться судьба Айзады. Депутат заявил о преследовании девушки парнем Может повториться судьба Айзады. Депутат заявил о пресл...
13:04
Праздник детства: как Beeline поздравил малышей по всей стране с 1 июня
12:59
В селе Кызыл-Бейит построят причал и закупят паром
12:22
СМИ: Президент Казахстана уйдет с поста в 2029 году
12:19
ГКНБ задержал пользователя соцсетей по подозрению в возбуждении розни