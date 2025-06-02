Дебюрократизация. Ряд нотариальных документов теперь доступен в цифровом формате

В рамках реализации Указа президента Кыргызской Республики о повышении эффективности и дебюрократизации госслужбы внедряется важная реформа.
Теперь государственные органы и органы местного самоуправления не имеют права требовать у граждан бумажные копии нотариальных документов, если они уже оформлены через электронную систему нотариата.
Речь идет о таких документах, как:
- доверенность на управление авто;
- доверенность на изготовление паспорта или отказ от гражданства;
- согласие на регистрацию по месту жительства;
- документы, связанные с регистрацией юридических лиц и таможенными вопросами.
Все эти данные доступны в цифровом формате, и госорганы обязаны получать их напрямую через систему.
Цель реформы — сделать государственные услуги более удобными, быстрыми и прозрачными.