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Общество

Дебюрократизация. Ряд нотариальных документов теперь доступен в цифровом формате

В рамках реализации Указа президента Кыргызской Республики о повышении эффективности и дебюрократизации госслужбы внедряется важная реформа.

Теперь государственные органы и органы местного самоуправления не имеют права требовать у граждан бумажные копии нотариальных документов, если они уже оформлены через электронную систему нотариата.

Речь идет о таких документах, как:

- доверенность на управление авто;

- доверенность на изготовление паспорта или отказ от гражданства;

- согласие на регистрацию по месту жительства;

- документы, связанные с регистрацией юридических лиц и таможенными вопросами.

Все эти данные доступны в цифровом формате, и госорганы обязаны получать их напрямую через систему.

Цель реформы — сделать государственные услуги более удобными, быстрыми и прозрачными.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331182/
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