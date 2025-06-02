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Общество

SMS-уведомления о налоговой задолженности запускает Налоговая служба Кыргызстана

Налоговая служба Кыргызской Республики запускает SMS-уведомления о налоговой задолженности через мобильных операторов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как отмечается, данный шаг направлен на повышение доступности информации о состоянии налоговой задолженности физических и юридических лиц, а также о мерах, принимаемых налоговыми органами в процессе налогового администрирования.

В рамках процедуры уведомления налогоплательщиков при вынесении налоговым инспектором извещения соответствующее сообщение автоматически направляется:

  1. В «Личный кабинет налогоплательщика» на портале: cabinet.salyk.kg.
  2. В виде текстового SMS-сообщения операторам мобильной связи для последующей отправки налогоплательщику.

Важно! Операторы мобильной связи не изменяют текст сообщений — они отправляют его в том виде, в каком его присылает Налоговая служба.

Пример SMS от ГНС

Отправитель: GNS KR

«Уважаемый налогоплательщик [Ф.И.О. или сокращенное наименование организации]! У вас имеется задолженность в УГНС по [Первомайскому] району. В ваш «Кабинет НП» направлено извещение об оплате задолженности. Во избежание применения мер принудительного взыскания просим произвести оплату задолженности через «Кабинет НП» или любое банковское учреждение».

Обращаем ваше внимание:

  • Официальным именем отправителя является GNS KR.

  • В сообщениях не содержатся ссылки, номера телефонов или другие контактные данные.

  • ГНС не использует сторонние сервисы или платформы для массовых уведомлений налогоплательщиков.

В ведомстве просят граждан проявлять бдительность, доверять только сообщениям с официальным наименованием отправителя и своевременно проверять информацию в «Кабинете налогоплательщика».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331171/
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