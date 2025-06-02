SMS-уведомления о налоговой задолженности запускает Налоговая служба Кыргызстана

Налоговая служба Кыргызской Республики запускает SMS-уведомления о налоговой задолженности через мобильных операторов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Как отмечается, данный шаг направлен на повышение доступности информации о состоянии налоговой задолженности физических и юридических лиц, а также о мерах, принимаемых налоговыми органами в процессе налогового администрирования.
В рамках процедуры уведомления налогоплательщиков при вынесении налоговым инспектором извещения соответствующее сообщение автоматически направляется:
- В «Личный кабинет налогоплательщика» на портале: cabinet.salyk.kg.
- В виде текстового SMS-сообщения операторам мобильной связи для последующей отправки налогоплательщику.
Важно! Операторы мобильной связи не изменяют текст сообщений — они отправляют его в том виде, в каком его присылает Налоговая служба.
Пример SMS от ГНС
Отправитель: GNS KR
«Уважаемый налогоплательщик [Ф.И.О. или сокращенное наименование организации]! У вас имеется задолженность в УГНС по [Первомайскому] району. В ваш «Кабинет НП» направлено извещение об оплате задолженности. Во избежание применения мер принудительного взыскания просим произвести оплату задолженности через «Кабинет НП» или любое банковское учреждение».
Обращаем ваше внимание:
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Официальным именем отправителя является GNS KR.
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В сообщениях не содержатся ссылки, номера телефонов или другие контактные данные.
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ГНС не использует сторонние сервисы или платформы для массовых уведомлений налогоплательщиков.
В ведомстве просят граждан проявлять бдительность, доверять только сообщениям с официальным наименованием отправителя и своевременно проверять информацию в «Кабинете налогоплательщика».