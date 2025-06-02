SMS-уведомления о налоговой задолженности запускает Налоговая служба Кыргызстана

Налоговая служба Кыргызской Республики запускает SMS-уведомления о налоговой задолженности через мобильных операторов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как отмечается, данный шаг направлен на повышение доступности информации о состоянии налоговой задолженности физических и юридических лиц, а также о мерах, принимаемых налоговыми органами в процессе налогового администрирования.

В рамках процедуры уведомления налогоплательщиков при вынесении налоговым инспектором извещения соответствующее сообщение автоматически направляется:

В «Личный кабинет налогоплательщика» на портале: cabinet.salyk.kg. В виде текстового SMS-сообщения операторам мобильной связи для последующей отправки налогоплательщику.

Важно! Операторы мобильной связи не изменяют текст сообщений — они отправляют его в том виде, в каком его присылает Налоговая служба.

Пример SMS от ГНС Отправитель: GNS KR «Уважаемый налогоплательщик [Ф.И.О. или сокращенное наименование организации]! У вас имеется задолженность в УГНС по [Первомайскому] району. В ваш «Кабинет НП» направлено извещение об оплате задолженности. Во избежание применения мер принудительного взыскания просим произвести оплату задолженности через «Кабинет НП» или любое банковское учреждение».

Обращаем ваше внимание:

Официальным именем отправителя является GNS KR.

В сообщениях не содержатся ссылки, номера телефонов или другие контактные данные.

ГНС не использует сторонние сервисы или платформы для массовых уведомлений налогоплательщиков.

В ведомстве просят граждан проявлять бдительность, доверять только сообщениям с официальным наименованием отправителя и своевременно проверять информацию в «Кабинете налогоплательщика».