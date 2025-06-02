В городе Ош выясняют, кто и как продал 16 гектаров земли на улице Толонова

Мэр южной столицы Женишбек Токторбаев поручил провести расследование по факту продажи 16 гектаров земли в промышленной и жилой зоне, расположенной по улице Толонова, которая ранее находилась в собственности Ошского объединенного техникума спортивно-технической обороны (ДОСААФ).

По данным пресс-службы муниципалитета, из 16 гектаров земли в ведении города осталось только 29 соток, а остальная часть продана.

В мэрии напомнили, что сейчас сотка земли в Оше стоит $40-50 тысяч.

«Получается, что общая стоимость проданной земли оценивается примерно в $64 миллиона. Какие это огромные деньги! Все это идет не в государственную казну, а в карманы отдельных лиц. Они обогащаются, продавая чужие и государственные земли и имущество», — отметили в пресс-службе и добавили, что на эти средства можно было бы построить, например, сотни детских садов.

В муниципалитете сказали: «Сколько проблем было бы решено, если бы мы потратили миллионы долларов, которые ушли в карманы горстки людей?!»

По их данным, ведется большая работа по возврату земель и строений на территории города, которые ранее были приватизированы, проданы, разграблены и переданы в частные руки.