Опережая график. Сегодня в Бишкеке откроют участок дороги на проспекте Чуй

В Бишкеке ремонт участка дороги на проспекте Чуй завершен раньше срока. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Фото пресс-службы мэрии

По ее данным, сегодня после завершения ремонтных работ с опережением графика на три недели для движения транспорта откроют участок проспекта Чуй от улицы Лермонтова до улицы Курманджан Датки с северной стороны дороги.

«Отметим, что все восстановительные работы проводятся с опережением установленных графиков.

Администрация города обращается к жителям и гостям столицы с просьбой с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам, связанным с дорожными работами. Для минимизации заторовых явлений бишкекчанам рекомендуется заблаговременно планировать маршруты передвижения и по возможности использовать услуги общественного транспорта», — говорится в сообщении.