Кыргызстан и Беларусь обменяются опытом в сфере регулирования оплаты труда

Первый заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Ализа Солтонбекова провела встречу в формате видеоконференции с представителями Министерства труда и социальной защиты Беларуси.

Отмечено, что Кыргызстан уверенно движется в направлении построения социально ориентированного государства, где каждому гражданину гарантированы права и уверенность в их защите. Особое внимание государство уделяет подготовке конкурентоспособной рабочей силы, обладающей навыками XXI века, а также адаптации к стремительно меняющимся условиям глобального мира.

В ведомстве заметили, что важным направлением работы является развитие национальной системы квалификаций. Приняты ключевые документы, включая концепцию, национальную рамку квалификаций и методологию разработки профессиональных стандартов. Утверждено 78 профессиональных стандартов.

Обмен опытом в сфере регулирования оплаты и нормирования труда с учетом отраслевой специфики является важным элементом двустороннего сотрудничества.

Белорусские коллеги подробно рассказали о развитии национальной квалификационной системы, подходах к оплате и нормированию труда.

Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем обмене опытом и информацией.