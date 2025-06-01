16:55
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Температурные рекорды. Май 2025 года стал самым жарким в Бишкеке

Май 2025 года стал самым жарким в Бишкеке. Об этом свидетельствуют данные сайта «Погода и климат».

Фактическая температура месяца по данным наблюдений составила +22,1 градуса. Это выше на 4,3 градуса среднего месячного показателя — +17,8.

До этого самый жаркий май был в 2001 году, со средней температурой 21 градус.

В мае 2025-го зафиксировано пять температурных рекордов.

Самыми жаркими стали 7, 8, 16, 22 мая, когда термометры показали +32,4, +34,3, +35,2 и +35,7 градуса. Отклонение от нормы составило 8,2, 10,3, 10,8 и 8,7градуса соответственно.

17 мая стало самым жарким днем месяца за всю историю метеонаблюдений. В тот день температура составила +37,1 градуса, что 12,1 градуса выше нормы.

Самая низкая температура воздуха в мае зафискирована 4 мая — +9,9 градуса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331139/
просмотров: 337
Версия для печати
Материалы по теме
Температурные рекорды. Самым теплым 1 июня в Бишкеке было в 2021 году
Рекордные температуры грозят миру в ближайшие пять лет
Температурные рекорды. Самым теплым в Бишкеке 31 мая было в 2001 году
Температурные рекорды. Самым теплым 25 мая в Бишкеке было в 2021 году
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 24 мая 1974 года
Аномальная жара. 22 мая побило рекорд метеонаблюдений
Аномальная жара. 17 мая побило рекорд метеонаблюдений
Температурные рекорды. Самым теплым в Бишкеке было 18 мая 1970 года
Аномальная жара. 16 мая побило рекорд метеонаблюдений
Температурные рекорды. Самым теплым в Бишкеке было 17 мая 2000 года
Популярные новости
Каждая пятая женщина в&nbsp;селе Кыргызстана не&nbsp;имеет доступа к&nbsp;личной гигиене Каждая пятая женщина в селе Кыргызстана не имеет доступа к личной гигиене
В&nbsp;Кыргызстане электросамокаты и&nbsp;мопеды обяжут регистрировать и&nbsp;получать права В Кыргызстане электросамокаты и мопеды обяжут регистрировать и получать права
Муфтий Кыргызстана назвал большой несправедливостью насилие над женщинами Муфтий Кыргызстана назвал большой несправедливостью насилие над женщинами
Авиарейсы из&nbsp;города&nbsp;Ош задержали из-за угрозы атаки дронов в&nbsp;районе Москвы Авиарейсы из города Ош задержали из-за угрозы атаки дронов в районе Москвы
Бизнес
Теперь в&nbsp;приложении BakAi мгновенные международные переводы по&nbsp;системе Visa Теперь в приложении BakAi мгновенные международные переводы по системе Visa
Манты из&nbsp;Кыргызстана покоряют Америку Манты из Кыргызстана покоряют Америку
Что нельзя писать при переводе с&nbsp;карты на&nbsp;карту: предупреждает Octobank Что нельзя писать при переводе с карты на карту: предупреждает Octobank
MEGA подключилась к&nbsp;будущему: оператор стал партнером KIT FORUM 2025 MEGA подключилась к будущему: оператор стал партнером KIT FORUM 2025
1 июня, воскресенье
15:26
Температурные рекорды. Май 2025 года стал самым жарким в Бишкеке Температурные рекорды. Май 2025 года стал самым жарким...
15:00
Туманный Алай и озеро Боролу. Фото и видео читателей 24.kg
14:39
Адылбек Касымалиев посетил новый Sky Park Baytik и поздравил детей
14:07
Скончалась кыргызстанская художница Динара Чочунбаева
13:30
​Канцлер ФРГ и Дональд Трамп впервые встретятся в США и обсудят вопрос Украины