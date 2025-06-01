Температурные рекорды. Май 2025 года стал самым жарким в Бишкеке

Май 2025 года стал самым жарким в Бишкеке. Об этом свидетельствуют данные сайта «Погода и климат».

Фактическая температура месяца по данным наблюдений составила +22,1 градуса. Это выше на 4,3 градуса среднего месячного показателя — +17,8.

До этого самый жаркий май был в 2001 году, со средней температурой 21 градус.

В мае 2025-го зафиксировано пять температурных рекордов.

Самыми жаркими стали 7, 8, 16, 22 мая, когда термометры показали +32,4, +34,3, +35,2 и +35,7 градуса. Отклонение от нормы составило 8,2, 10,3, 10,8 и 8,7градуса соответственно.

17 мая стало самым жарким днем месяца за всю историю метеонаблюдений. В тот день температура составила +37,1 градуса, что 12,1 градуса выше нормы.

Самая низкая температура воздуха в мае зафискирована 4 мая — +9,9 градуса.