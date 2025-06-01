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Общество

Скончалась кыргызстанская художница Динара Чочунбаева

На 69-м году жизни скончалась заслуженный деятель культуры Кыргызстана, художник, международный эксперт ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию Динара Чочунбаева. Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики.

Динара Чочунбаева родилась 5 сентября 1956 года в городе Фрунзе. В 1971 году окончила художественное училище по декоративному направлению, а в 1978 году — Московский полиграфический институт. Работала художественным редактором издательства «Кыргызстан», с 1980 года входила в состав правления Союза художников КР.

В 1986 году основала Республиканский центр эстетического воспитания, где работала директором 16 лет. При центре в 1995 году была открыта «Школа особых детей», а в 1996-м — центр развития традиционной и современной культуры «Кыргызский стиль».

Динара Чочунбаева также возглавляла множество социальных и арт-проектов, связанных с поддержкой и развитием ремесленного искусства в Кыргызстане и Центральной Азии.

С 2004 года она была региональным координатором программы ЮНЕСКО/WCC по Знаку качества для ремесел, а в 2006 году учредила международный фестиваль «Оймо». В 2009 году основала Общественный фонд «Ресурсный центр CACSARC-kg».

Кыргызстан успешно выдвинул и включил в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО традиции изготовления шырдака, ала-кийиза и юрты именно под руководством Динары Чочунбаевой.

Была награждена почетными званиями «Заслуженный деятель культуры КР» и «Отличник народного просвещения КР», а также почетной грамотой правительства и наградами СНГ.

Министерство культуры отмечает ее выдающийся вклад в сохранение и популяризацию кыргызского народного искусства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331132/
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