Мэрия Бишкека показала, как демонтируют незаконные постройки в городе

Городские власти Бишкека провели очередной демонтаж объектов по улице Курманжан Датка.

По данным пресс-службы мэрии, в рамках реконструкции улицы здесь проводятся демонтажные работы.

В настоящее время убирают объекты, которые выступили на муниципальные земли.

Ранее владельцам были выданы уведомления о необходимости добровольного освобождения муниципальных земель. В случае отсутствия реакции со стороны собственников, городские службы приступают к сносу в установленном порядке, проинформировали в муниципалитете.