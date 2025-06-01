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Общество

Мэрия Бишкека показала, как демонтируют незаконные постройки в городе

Городские власти Бишкека провели очередной демонтаж объектов по улице Курманжан Датка.

По данным пресс-службы мэрии, в рамках реконструкции улицы здесь проводятся демонтажные работы.
В настоящее время убирают объекты, которые выступили на муниципальные земли.

Ранее владельцам были выданы уведомления о необходимости добровольного освобождения муниципальных земель. В случае отсутствия реакции со стороны собственников, городские службы приступают к сносу в установленном порядке, проинформировали в муниципалитете.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331130/
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