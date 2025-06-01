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Общество

Температурные рекорды. Самым теплым 1 июня в Бишкеке было в 2021 году

Самым теплым в Бишкеке 1 июня было в 2021 году. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +35,5 градуса.

Самым холодным — 1 июня 1979-го, когда температура составила +5,3 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры июня для столицы составляет 22,9 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был июнь 2023 года со среднемесячной температурой +25,8 градуса.

Самым холодным — июнь 1901-го со средней температурой +17,7 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 1 июня в столице пасмурно. Днем воздух прогреется до +24 градусов, а ночью — до +16 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331114/
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