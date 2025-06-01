2 июня: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятии электрических сетей.
1Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Таш-Добо (улицы Горького, Ленина, Подгорная, Южная, Советская, Колхозная, Нарынская, Бегельдинова, Ала-Тоо, Кооперативная, Больничная, Аптечная), Бир-Булак (улицы Первомайская, Каракольская, переулки Зеленый, Айбулак);
- 9.00-19.00 — села Ленинское (улица Алма-Атинская), Карла Маркса ( улицы Молодая Гвардия, Шоссейная, 22-го Партсъезда, Ленина), Октябрьское (улица Панфилова);
- 12.00-19.00 — село Лебединовка (жилмассивы «Кырман», «6 га», улицы Айбек-Ата, Зеленая, «Городок энергетиков»);
Жайылский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кара-Балта (улицы Крупская, Садовая, Жайыла Баатыра, Кожомбердиева, Крылова, 8 Марта, Хлебзавод, Оторбаева, Крупская, Садовая, переулок Садовый, улицы Пушкина, Медресе, Чкалова, ТЦ «Чинар», Чернышевского, трасса Бишкек — Ош), Полтавка (улицы Коментерна, Горького), Суусамыр;
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кашкелен, Ак-Бекет, Жаны-Алыш;
Кантский РЭС
- 9.00-18.00 — город Кант (1-й микрорайон, улицы 50 лет Октября, Гагарина, Абрикосова, Парковая, переулок Мирный, 25-го Партсъезда, Тагаева, Токтогула);
- 10.00-13.00 — села Сары-Жон, Ленинское, Жайылма, Туз (улицы Максутбаева, Чекирова, Гагарина, Мусаходжоева);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Садовое (улица 1 Мая, Советская, Фрунзе), Петровка (улицы Центральная, Толстого), Мураке (улицы Центральная, Орозалиева), Красный пахарь (улица Джангалдиева);
Сокулукский РЭС
- 10.00-17.00 — села Камышановка (улицы Фрунзе, Чуйская, Карасуйская, Западная, Белинского, Больничная, Школьная, Молодежная, Мира, Комсомольская, Пионерская, Спортивная, Восточная), Нижне-Чуйское (улицы Западная, Зеленая, переулок Зеленый, улицы Фрунзе, Саратовская, Чуйская, Аэродромная, Джамбульская, Дачная, Киевская, Токтогула, Тельмана);
- 9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Строительная, Свободы, Фрунзе, Комсомольская, Садовая), Арал (улица Картамбаева), Первомайское (улицы Калинина, Ленина), Шалта (кошара, улица Калмырза), Чон-Джар (улицы Термечикова, Темирбекова), Кун-Туу (дачи);
- 8.00-17.00 — село Жаны-Пахта (улицы Советская, Проектируемая, Полевой Стан, Сагымбаева, переулок Сагымбаева);
- 8.00-18.00 — жилмассивы «Ак-Ордо» (улицы Ак-Сай, Жаштык, Орто-Азия, Достук, Арашан, Боз-Булун, Ак-Булун, Ак-Кайын, Алмалуу, Арчалуу-Тор, Кол-Тор, Мин-Булак, Салкын-Тор, Тунук, Проектируемая, скважина), «ТЭЦ-2» (улицы Баатыр, Тынчтык, Ынтымак, Эгизбаев, Баатыр, Усубалиев), села Селекционное (улицы Проетируемая, Ала-Арчинская, Ала-Арча, Селекционная, Плодоовощная, Новая, Достук), Достук (ДЭУ «Достук», улица Достук), Кун-Туу (улицы Сон-Кол, Чуй, Достук), Калтар, Орок (улицы Проектируемая, Орокская, Раманкула, Конавалова, Багорная, Кавказская, 2-я Кавказская, Мотукеева, Шарбашатская, Новая, Молодежная, Мустафа), Кашка-Баш (улицы Садовая, Арыкбаев Аширбек, Исманова, Новостройка, Виноградная, Проектируемая);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Озерное, Чолок-Арык (улицы Чолок, Арыкская);
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — село Бурана, город Токмак (улицы Панфилова, 11, Шамсинская, Амбулаторная, Дружба, Спортивная);
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кенеш (улицы Октябрьская, Новосоветская, Советская), Ивановка (улица Фурманова), Красная Речка (улицы Гагарина, Первомайская).