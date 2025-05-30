Любителей народной музыки приглашают на концерт казахского оркестра в Бишкеке

Любителей народной музыки приглашают на особенный вечер. 4 июня 2025 года в 18.30 на сцене Кыргызской национальной консерватории имени К.Молдобасанова состоится долгожданный концерт прославленного Казахского оркестра народных инструментов. Об этом сообщили в Кыргызской консерватории.

По ее данным, мероприятие под символичным названием «Қазақ – Қырғыз бір туған» («Казахи и кыргызы – братья») организовано Актюбинской областной филармонией.

Этот культурный визит ставит перед собой благородные цели: укрепление давних культурных связей между братскими народами Казахстана и Кыргызстана, а также популяризацию богатого национального искусства и духовного наследия обеих стран.

За дирижерским пультом в этот вечер будут стоять выдающиеся мастера своего дела: художественный руководитель оркестра, заслуженный деятель Республики Казахстан Даурен Гылымов и главный дирижер, обладательница медали «Ерен еңбегі үшін» («За доблестный труд») Мадина Кабижанова. Их мастерство и глубокое понимание народной музыки обещают слушателям незабываемые впечатления.

Украшением концерта станут выступления талантливых солистов. Свое искусство бишкекской публике подарят отличник культуры Республики Казахстан Манзура Сапарова, а также лауреаты международных и республиканских конкурсов Жалгас Болатулы, Гаухар Саламас, Аманжол Утемуратов, Оразгали Сагитжанулы и Сауле Зинет.