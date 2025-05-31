В колонии № 2 осужденные мамы встретились с детьми

В учреждении № 2 ГСИН 30 мая 2025 года прошла встреча осужденных женщин с их детьми, в том числе из детских домов, сообщили в пресс-службе ГСИН.

Отмечается, что мероприятие «Моя семья — мое счастье» приурочено к месячнику «Наши дети — будущее планеты!».

Женщины подготовили для детей концерт. Праздничную атмосферу поддержали аниматоры, артисты и общественные организации. В ГСИН отметили, что такие мероприятия, наряду с регулярными свиданиями, являются частью работы по гуманизации условий содержания и поддержке института семьи.

Главная цель мероприятия, как отмечают организаторы, — это восстановление и укрепление семейных связей между матерями и их детьми, а также создание условий для их дальнейшей позитивной интеграции в общество.