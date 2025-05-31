17:52
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

В колонии № 2 осужденные мамы встретились с детьми

В учреждении № 2 ГСИН 30 мая 2025 года прошла встреча осужденных женщин с их детьми, в том числе из детских домов, сообщили в пресс-службе ГСИН.

Отмечается, что мероприятие «Моя семья — мое счастье» приурочено к месячнику «Наши дети — будущее планеты!». 

Женщины подготовили для детей концерт. Праздничную атмосферу поддержали аниматоры, артисты и общественные организации. В ГСИН отметили, что такие мероприятия, наряду с регулярными свиданиями, являются частью работы по гуманизации условий содержания и поддержке института семьи.

Главная цель мероприятия, как отмечают организаторы, — это восстановление и укрепление семейных связей между матерями и их детьми, а также создание условий для их дальнейшей позитивной интеграции в общество.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331026/
просмотров: 391
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане осужденные производят проволоку «Егоза» для укрепления госграницы
Риту Карасартову вывезут из СИЗО в клинику, чтобы снять швы на челюсти
Массовое водворение осужденных колонии № 27 в ШИЗО. Ответ ГСИН
Осужденных колонии № 27 в Молдовановке массово водворили в штрафной изолятор
Чемпион по боксу попал из СИЗО в больницу. Материалы дела переданы в прокуратуру
Ужесточить наказание за передачу запрещенных предметов на зону предлагает ГСИН
У главы Государственной службы исполнения наказаний новый заместитель
ГСИН хочет закупить продукты питания на сумму более 77 миллионов сомов
Первый зампред ГСИН Кемель Садыков покинул должность
В Кыргызстане разработали программу по борьбе с насилием среди осужденных
Популярные новости
Государственные аптеки в&nbsp;Кыргызстане. Адреса в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;других городах Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах
Среди трудовых мигрантов лучшее знание русского языка демонстрируют кыргызстанцы Среди трудовых мигрантов лучшее знание русского языка демонстрируют кыргызстанцы
Каждая пятая женщина в&nbsp;селе Кыргызстана не&nbsp;имеет доступа к&nbsp;личной гигиене Каждая пятая женщина в селе Кыргызстана не имеет доступа к личной гигиене
В&nbsp;Кыргызстане электросамокаты и&nbsp;мопеды обяжут регистрировать и&nbsp;получать права В Кыргызстане электросамокаты и мопеды обяжут регистрировать и получать права
Бизнес
Теперь в&nbsp;приложении BakAi мгновенные международные переводы по&nbsp;системе Visa Теперь в приложении BakAi мгновенные международные переводы по системе Visa
Манты из&nbsp;Кыргызстана покоряют Америку Манты из Кыргызстана покоряют Америку
Что нельзя писать при переводе с&nbsp;карты на&nbsp;карту: предупреждает Octobank Что нельзя писать при переводе с карты на карту: предупреждает Octobank
MEGA подключилась к&nbsp;будущему: оператор стал партнером KIT FORUM 2025 MEGA подключилась к будущему: оператор стал партнером KIT FORUM 2025
31 мая, суббота
17:17
Команда Садыра Жапаров одержала три победы на футбольном турнире «Мурас» Команда Садыра Жапаров одержала три победы на футбольно...
16:58
В колонии № 2 осужденные мамы встретились с детьми
16:33
ВОЗ призывает к запрету ароматизаторов в табачных изделиях для защиты молодежи
16:02
Алкоголь может повысить риск развития рака поджелудочной железы
15:54
Два дня вкуса, музыки и радости на Bishkek Food Festival