Два дня вкуса, музыки и радости на Bishkek Food Festival

В Бишкеке на территории этнокомплекса «Дасмия» проходит одно из самых ярких событий начала лета — Bishkek Food Festival 2025.

Это мероприятие, которое объединяет выставку различных вкусностей и яркую шоу-программу с танцами и играми для детей.

Для фестиваля блюда подготовили лучшие гастрономические проекты города, начиная от аутентичной корейской курочки в панировке до сладких бельгийских вафель. Для детей подготовили отдельный павильон с аквагримом, творческими мастер-классами и выставкой игрушек, сделанных на 3D-принтере.

Накануне, в 18.00 прошло торжественное открытие фестиваля с живой музыкой, диджеями и выступлениями артистов.

Все желающие могут посетить фестиваль 31 мая и 1 июня с 12.00. Горожан ждет насыщенная программа:

мастер-классы от шеф-поваров;

презентации новых продуктов;

дегустации;

конкурсы и активности от партнеров.

Особое внимание организаторы уделят Дню защиты детей — 1 июня.

Фото 24.kg

аниматоры;

творческие мастер-классы;

игры и конкурсы;

праздничное настроение и сюрпризы.

Маленьких гостей ждут: