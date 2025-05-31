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Общество

Два дня вкуса, музыки и радости на Bishkek Food Festival

В Бишкеке на территории этнокомплекса «Дасмия» проходит одно из самых ярких событий начала лета — Bishkek Food Festival 2025. 

Это мероприятие, которое объединяет выставку различных вкусностей и яркую шоу-программу с танцами и играми для детей.

Для фестиваля блюда подготовили лучшие гастрономические проекты города, начиная от аутентичной корейской курочки в панировке до сладких бельгийских вафель. Для детей подготовили отдельный павильон с аквагримом, творческими мастер-классами и выставкой игрушек, сделанных на 3D-принтере. 

Накануне, в 18.00 прошло торжественное открытие фестиваля с живой музыкой, диджеями и выступлениями артистов.

Все желающие могут посетить фестиваль 31 мая и 1 июня с 12.00. Горожан ждет насыщенная программа:

  • мастер-классы от шеф-поваров;

  • презентации новых продуктов;

  • дегустации;

  • конкурсы и активности от партнеров. 

Особое внимание организаторы уделят Дню защиты детей — 1 июня.

24.kg
Фото 24.kg
Маленьких гостей ждут:

  • аниматоры;

  • творческие мастер-классы;

  • игры и конкурсы;

  • праздничное настроение и сюрпризы. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331013/
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