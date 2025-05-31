Два дня вкуса, музыки и радости на Bishkek Food Festival

В Бишкеке на территории этнокомплекса «Дасмия» проходит одно из самых ярких событий начала лета — Bishkek Food Festival 2025.
Это мероприятие, которое объединяет выставку различных вкусностей и яркую шоу-программу с танцами и играми для детей.
Для фестиваля блюда подготовили лучшие гастрономические проекты города, начиная от аутентичной корейской курочки в панировке до сладких бельгийских вафель. Для детей подготовили отдельный павильон с аквагримом, творческими мастер-классами и выставкой игрушек, сделанных на 3D-принтере.
Все желающие могут посетить фестиваль 31 мая и 1 июня с 12.00. Горожан ждет насыщенная программа:
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мастер-классы от шеф-поваров;
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презентации новых продуктов;
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дегустации;
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конкурсы и активности от партнеров.
Особое внимание организаторы уделят Дню защиты детей — 1 июня.
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аниматоры;
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творческие мастер-классы;
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игры и конкурсы;
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праздничное настроение и сюрпризы.