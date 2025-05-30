Цены на продукты. Что подорожало в мае в Кыргызстане и странах ЕАЭС

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики провело мониторинг цен на продукты по итогам мая. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По результатам мониторинга в Кыргызстане за месяц отмечено повышение цен на:
- морковь — 1,4 процента;
- вермишель — 0,4 процента;
- сахар-песок — 0,4 процента;
- репчатый лук — 0,3 процента;
- рис — 0,2 процента;
- баранину — 0,1 процента;
- хлеб из пшеницы 1-го сорта — 0,1 процента.
При этом в мае, по данным Минводсельпрома, подешевели картофель (5,6 процента) и куриные яйца (1,2 процента).
В Казахстане повысились цены на:
- картофель 6,7 процента;
- морковь — 4,9 процента;
- хлеб из пшеницы 1-го сорта — 1,7 процента;
- говядину — 0,3 процента;
- баранину — 0,1 процента.
При этом снизились цены на куриные яйца (2,7 процента) и сливочное масло (1,9 процента).
В России зафиксировали повышение цен на:
- картофель — 6,7 процента;
- морковь — 3,4 процента;
- репчатый лук — 2,1 процента;
- спагетти — 0,9 процента;
- вермишель — 0,6 процента;
- говядину — 0,5 процента.
Отмечено снижение цен на пастеризованное молоко (0,5 процента) и сливочное масло (1,2 процента).