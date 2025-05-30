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Общество

Цены на продукты. Что подорожало в мае в Кыргызстане и странах ЕАЭС

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики провело мониторинг цен на продукты по итогам мая. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По результатам мониторинга в Кыргызстане за месяц отмечено повышение цен на:

  • морковь — 1,4 процента;
  • вермишель — 0,4 процента;
  • сахар-песок — 0,4 процента;
  • репчатый лук — 0,3 процента;
  • рис — 0,2 процента;
  • баранину — 0,1 процента;
  • хлеб из пшеницы 1-го сорта — 0,1 процента.

При этом в мае, по данным Минводсельпрома, подешевели картофель (5,6 процента) и куриные яйца (1,2 процента).

В Казахстане повысились цены на:

  • картофель 6,7 процента;
  • морковь — 4,9 процента;
  • хлеб из пшеницы 1-го сорта — 1,7 процента;
  • говядину — 0,3 процента;
  • баранину — 0,1 процента.

При этом снизились цены на куриные яйца (2,7 процента) и сливочное масло (1,9 процента).

В России зафиксировали повышение цен на:

  • картофель — 6,7 процента;
  • морковь — 3,4 процента;
  • репчатый лук — 2,1 процента;
  • спагетти — 0,9 процента;
  • вермишель — 0,6 процента;
  • говядину — 0,5 процента.

Отмечено снижение цен на пастеризованное молоко (0,5 процента) и сливочное масло (1,2 процента).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331012/
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