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Общество

Делегация РФ посетила Нарын — откроют центр поддержки русского языка

Официальная делегация во главе с начальником Управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами администрации президента РФ Игорем Масловым прибыла с визитом в Нарынскую область. Об этом сообщили в посольстве России в КР.

Отмечается, что Нарынскому государственному университету делегация вручила 20 ноутбуков и обсудила вопросы дальнейшего сотрудничества. В ходе визита также были подписаны соглашения о дальнейшем укреплении сотрудничества в сфере образования и культурного обмена.

Российская сторона подчеркнула, что усилия по продвижению русского языка и культуры в Кыргызстане дают положительные результаты, особенно в регионах, таких как Нарын. По итогам встречи достигнута договоренность, что будет открыт Евразийский центр поддержки русского языка и культуры на базе Нарынского областного детского образовательного центра.

После официальной части российские гости посетили историко-этнографический музей имени Мамбеталиева, где им была представлена уникальная экспозиция. Особый интерес вызвала история дневника подростка, пережившего блокаду Ленинграда, который попал в Нарынскую область. Также делегаты впервые услышали отрывок из эпоса «Манас» в русском переводе.

Кроме того, гости осмотрели работы местного художника Нурбека Жолбунова, выполненные в оригинальной технике: изображения, вырезанные на камне и созданные из шерсти на бумаге.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330999/
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