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Общество

Афиша Бишкека на неделю: киноновинки, концерты и выставки

3-6 июня. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

3-23 июня. Выставка Алексея Нольфина

Экспозиция посвящена юбилею известного забайкальского художника Алексея Нольфина (масляная живопись, акварель).

«Галерея М» в ЦУМ-2, 10.00-20.00.

3-4 июня. Шоу «Мой друг динозавр»

Вас ждут уникальное шоу 3D-голограмм: динозавры оживут прямо на ваших глазах, яркое лазерное и крио-шоу: зрелищные спецэффекты, которые поразят ваше воображение, веселые танцы, песни и увлекательные интерактивы.

Национальный центр детей и юношества «Сейтек», 16.00.

4 июня. VONAMA CULT SHOW

Добро пожаловать в мир высокой моды, где стиль становится манифестом, а подиум — сценой для искусства. Арзубек Вонама, один из самых ярких дизайнеров современности, приглашает вас на грандиозное шоу, которое объединяет моду, музыку и театр.

Кыргызский государственный цирк, 20.00.

5 июня. Концерт группы Louna

Известная своим мощным звучанием и яркими живыми выступлениями, группа подготовила для поклонников незабываемое шоу. В программе — проверенные временем хиты и новые песни, которые будут исполнены впервые.

Ресто-бар Teleport, 18.30.

5 июня. Кинопремьеры

«Заклятие. Демон внутри» (ужасы). После загадочной смерти отца Каролина начинает часто ссориться с мамой и учителями. Ей самой становится страшно от того, что она постоянно злится и делает странные вещи. Она начинает подозревать, что появившийся на ее теле знак — это символ древнеегипетского демона, который поселился внутри нее.

«Джамбо и маленькое привидение» (мультфильм). Хулиганы прозвали Дона кличкой Джамбо — как слоненка, потому что он пухлый, неповоротливый и проигрывает в любых спортивных играх. Мальчишка хочет доказать всем, что он чего-то стоит и решает принять участие в вокальном шоу «Голос». Помочь ему с подготовкой к конкурсу вызывается маленькое, но обаятельное привидение Мэри.

«Нэчжа побеждает царя драконов» (мультфильм). Мальчик-демон Нэчжа и его друг сражаются против Царя драконов и его армии, но попадают под удар молнии и превращаются в духов. Теперь вернуть их в физический мир может лишь Священный лотос.

«Балерина» (боевик). Опытная наемница и по совместительству профессиональная балерина охотится на убийц своей семьи.

5-6 июня. Концерт «Кеңеш тобу»

На этом концерте прозвучат любимые хиты группы, которые занимают особое место в ваших сердцах, а также новые произведения.

Дворец спорта имени Кожомкула, 18.30.

6 июня. Спектакль «Легкое знакомство»

Тонкий юмор спектакля, лиризм, захватывающий сюжет, диалог героев держат зрителя в напряжении до самой последней минуты.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330996/
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