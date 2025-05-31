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Общество

Алкоголь может повысить риск развития рака поджелудочной железы

Алкоголь, особенно пиво и крепкие спиртные напитки, может повысить риск развития рака поджелудочной железы. Об этом говорится в новом докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как передает Служба новостей ООН, в исследовании, проведенном Центром изучения рака ВОЗ, собраны данные почти 2,5 миллиона человек из Азии, Австралии, Европы и Северной Америки. Исследование выявило «небольшую, но заметную» связь между употреблением алкоголя и риском развития рака поджелудочной железы, независимо от пола или от того, курит человек либо нет.

Поджелудочная железа — жизненно важный орган, который вырабатывает ферменты для пищеварения и гормоны, регулирующие уровень сахара в крови. Рак поджелудочной железы — один из самых смертоносных видов, что в основном вызвано выявлением болезни уже на поздних стадиях.

Рак поджелудочной железы — 12-й по распространенности вид рака в мире, на его долю приходится до 5 процентов связанных с алкоголем смертей.

Исследование показало: каждые 10 граммов алкоголя, потребляемые в день, вызывают трехпроцентное увеличение риска развития рака поджелудочной железы.

Для женщин, употребляющих от 15 до 30 граммов алкоголя в день, риск увеличивается на 12 процентов по сравнению с теми, кто пьет мало. Среди мужчин те, кто выпивает от 30 до 60 граммов в день, сталкиваются с 15-процентным повышением риска, в то время как мужчины, выпивающие более 60 граммов в день, — с 36-процентным увеличением.

Эксперты считают, что необходимы дополнительные исследования, чтобы лучше понять влияние алкоголя на здоровье в течение всей жизни, включая такие факторы, как регулярное употребление спиртных напитков и возникновение пристрастия к алкоголю в раннем возрасте.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330965/
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