Потребление табака приводит к смерти и инвалидности, предупреждает Минздрав

Потребление табака является ведущей причиной смерти и инвалидности в Кыргызстане. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Бактыгуль Исмаилова.

По ее словам, в республике проведен ряд исследований, в результате которых установлено: от курения на сегодня умирает до 28 процентов мужчин в возрасте 35-59 лет, среди женщин — 4 процента.

Потери ожидаемой продолжительности жизни составляют 21 год.

«Если посмотреть структуру причин смертности, то 92 процента мужчин, умерших от рака, скончались по причине курения. Смерть 28 процентов мужчин в возрасте 35-69 лет, умерших от сердечно-сосудистых заболеваний, и 71 процента умерших от хронических обструктивных болезней также связана с потреблением табака. 10 процентов мужчин, умерших от других болезней, тоже употребляли табак», — сказала Бактыгуль Исмаилова.

Она отметила, что особую тревогу вызывает употребление табака среди школьников: 21 процент подростков в возрасте 13-15 лет курят.

«Конечно, проводится государственная политика по снижению потребления табака и охраны здоровья населения. В 2021 году принят закон, в котором закреплены такие эффективные меры, как запрет курения и электронных сигарет на рабочих местах и в общественных местах, запрет на продажу табачных изделий детям до 18 лет, запрет на все виды формы рекламы. Также Минздрав внес свои предложения по повышению акцизного налога на табачные, алкогольные изделия и сахаросодержащие продукты», — добавила начальник управления.

Ежегодно 31 мая отмечается Всемирный день без табака.