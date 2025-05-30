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Общество

Агродрон за 1,7 миллиона сомов планирует приобрести Минсельхоз

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности проводит тендер на закупку беспилотного летательного аппарата.

Как сообщает портал госзакупок, на эти цели планируется выделить 1,7 миллиона сомов. Агродрон будут использовать в сельскохозяйственных целях в Джалал-Абадской области.

Заявки можно подавать до 4 июня.

В 2024 году в ведомстве сообщали, что агродроны активно используют для внесения удобрений и обработки посевов от вредителей. Это облегчает бремя фермеров и экономит их затраты и время, а также помогает оптимизировать процессы обработки почвы и повышать урожайность.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330944/
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