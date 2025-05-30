Мошенничество. Задержан директор Кара-Суйского департамента аграрного развития

В адрес ГКНБ обратилась гражданка А.Г.Н. с просьбой принять меры в отношении директора Кара-Суйского департамента аграрного развития, который получил денежные средства в размере $11 тысяч 700 и обещал предоставить земельный участок под ИЖС на территории Ошской области.

В ходе соответствующих мероприятий установлено, что К.У.Б., злоупотребляя своим служебным положением, войдя в доверие, путем обмана завладел вышеуказанными средствами.

Фото пресс-центра ГКНБ. Подозреваемый

В результате изучения аудио- и видеоматериалов в рамках уголовного дела по части 4 статьи 209 УК КР совместно с ОВД Кара-Суйского района задержан директор Кара-Суйского департамента аграрного развития К.У.Б. Он водворен в ИВС ОВД района.

В настоящее время в рамках уголовного дела продолжаются следственные мероприятия и устанавливаются все участники преступной схемы.