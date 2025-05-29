18:38
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

Ремонт дорог в Бишкеке. Закрывают еще один участок бульвара Молодой Гвардии

В Бишкеке 30 мая в рамках реабилитации дорог для движения транспорта закрывается участок бульвара Молодой Гвардии от проспекта Чуй до улицы Токтогула с восточной стороны. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По ее данным, с западной стороны организовано временное двустороннее движение.

«Восстановительные работы проводятся с опережением установленного графика. Мэрия города Бишкека просит отнестись с понимаем к временным неудобствам и во избежание дорожных заторов рекомендует заранее планировать свой маршрут, а также воспользоваться общественным транспортом вместо личного», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330888/
просмотров: 87
Версия для печати
Материалы по теме
На центральной улице Чолпон-Аты укладывают второй слой асфальта
Центр Бишкека парализован: пробки на Ибраимова, Боконбаева и Байтика Баатыра
Ремонт дорог в Бишкеке. На каком этапе реконструкция некоторых из них
Закрывается пересечение проспекта Шабдана Баатыра и улицы Буденного
Пыль, пробки и тренировки: чем занимаются рабочие на трассе Бишкек — Токмак
В Джалал-Абаде отремонтируют дороги: объявлен тендер
В Бишкеке на летний период вводится временное ограничение на движение грузовиков
Ремонт дорог в Бишкеке. 20 мая перекроют участки на двух улицах
Продолжается ремонт дорог и тротуаров в четырех районах Бишкека
Ремонт дорог в Бишкеке. Какие парковочные места убирают, объяснил чиновник
Популярные новости
Государственные аптеки в&nbsp;Кыргызстане. Адреса в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;других городах Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах
Среди трудовых мигрантов лучшее знание русского языка демонстрируют кыргызстанцы Среди трудовых мигрантов лучшее знание русского языка демонстрируют кыргызстанцы
Прием в&nbsp;школу. ГКНБ Кыргызстана начал доследственную проверку Прием в школу. ГКНБ Кыргызстана начал доследственную проверку
В&nbsp;Кыргызстане электросамокаты и&nbsp;мопеды обяжут регистрировать и&nbsp;получать права В Кыргызстане электросамокаты и мопеды обяжут регистрировать и получать права
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; подарил детям праздник в&nbsp;честь своего 29-летия «Элдик Банк» подарил детям праздник в честь своего 29-летия
Bakai Bank представляет карту рассрочки &laquo;Тумар&raquo;. Бери сейчас&nbsp;&mdash; плати потом Bakai Bank представляет карту рассрочки «Тумар». Бери сейчас — плати потом
День защиты детей с&nbsp;MBANK Junior: поддержка чемпионов Кыргызстана День защиты детей с MBANK Junior: поддержка чемпионов Кыргызстана
Все вместе с&nbsp;MEGA: тариф для тех, кто ценит близких Все вместе с MEGA: тариф для тех, кто ценит близких
29 мая, четверг
18:31
Ремонт дорог в Бишкеке. Закрывают еще один участок бульвара Молодой Гвардии Ремонт дорог в Бишкеке. Закрывают еще один участок буль...
18:30
30 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:21
В Бишкеке выступит Лео Рохас — звезда мировой фольклорной сцены
18:15
Санитарные дни на рынках Бишкека сократят до двух раз в месяц
18:03
В Кара-Куле выявили факт незаконной регистрации автомобилей. Есть задержанный