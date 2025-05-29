Ремонт дорог в Бишкеке. Закрывают еще один участок бульвара Молодой Гвардии

В Бишкеке 30 мая в рамках реабилитации дорог для движения транспорта закрывается участок бульвара Молодой Гвардии от проспекта Чуй до улицы Токтогула с восточной стороны. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По ее данным, с западной стороны организовано временное двустороннее движение.

«Восстановительные работы проводятся с опережением установленного графика. Мэрия города Бишкека просит отнестись с понимаем к временным неудобствам и во избежание дорожных заторов рекомендует заранее планировать свой маршрут, а также воспользоваться общественным транспортом вместо личного», — говорится в сообщении.