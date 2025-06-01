Неделя-24. В Бишкеке вернули горячую воду и отменили частную собственность

В Бишкеке разгорелся скандал вокруг сноса заборов и не только в районе «Киргизия-1». Там расширяют проспект Чингиза Айтматова и около 30 домовладений этому помешали. Мэрия с их хозяевами вела переговоры, но потом городские чиновники в сопровождении милиции просто подогнали технику и начали все сносить.

Читайте по теме Проснулись. Мэр о сносе заборов на проспекте Чингиза Айтматова и реакции жителей

При этом у всех владельцев этих участков есть красные книги, которые подразумевают частную собственность. Но почему-то мэр Бишкека Айбек Джунушалиев решил, что генплан развития города 1970-х годов главнее и Земельного кодекса и Конституции, которая гарантирует неприкосновенность частной собственности и подразумевает адекватные компенсации в подобных случаях.

Жители планирую обратиться в суд. Но, похоже, в ситуации стоит внимательно разобраться и другим компетентным органам. Ведь мэрия Бишкека создала очень нехороший прецедент.

В Бишкек после спустя 40 дней вернулась горячая вода, которую отключили 21 апреля. Начальник южного эксплуатационного района МП «Бишкектеплосеть» Сергей Кондратьев добавил, что период ремонтной кампании немного увеличили. «Это делается для более качественной подготовки. Мы работаем в напряженном режиме круглый год, а сейчас в штатном режиме готовимся к предстоящему отопительному сезону. Так как износ труб большой, провели гидравлические испытания, чтобы на опережение выявить повреждения, которые могли бы появиться зимой», — сказал он.

В Кыргызстане владельцев мопедов, скутеров, электроскутеров и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) ждут новые правила: предлагается ввести обязательную регистрацию и водительские удостоверения. Законопроект вынесен на общественное обсуждение. Если его примут, регистрация потребуется всем СИМ, которые:

развивают скорость от 50 километров в час;

имеют двигатель объемом от 50 кубических сантиметров либо электродвигатель мощностью от 4 киловатт.

Для менее мощных средств, таких как электросамокаты, предлагается ввести отдельную категорию водительских прав — «АМ», которую смогут получить лица с 14 лет. Управлять более мощными мотоциклами, как и ранее, разрешено с 18 лет.

В Кыргызстане вновь под ударом оказались журналисты — на этот раз издания «Клооп». Обвинения стандартные — призывы к массовым беспорядкам. В итоге на допросе побывали несколько человек, у некоторых провели дома обыска. Всего задержали двоих сотрудников издания — Александра Александрова и Жоомарта Дуулатова. Государственный комитет национальной безопасности пока не предоставил официальной информации о причинах задержания журналистов. Потом провели обыск в техническом офисе издания. Кстати, в 2023-м прокуратура подала иск в суд о ликвидации общественного фонда Kloop Media. По результатам судебных процессов в 2024 году его ликвидировали.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Лидеры на линии огня: как президенты стран ЦА справляются с кризисами Фото 24.kg. Их реакции на вызовы и кризисы одновременно похожи и в то же время различаются в зависимости от психологических особенностей, бэкграунда и стиля управления Центральная Азия, как и весь мир, во время фазового перехода или смены эпох переживает период сложных многоплановых вызовов и кризисов. Каждый из них становится проверкой на прочность для президентов стран региона. Их реакция на вызовы и кризисы отражает не только индивидуальные подходы к управлению, но и общее состояние институтов власти в регионе. ПОДРОБНЕЕ

Реплика на принятие законопроектов о государственном языке Депутаты Жогорку Кенеша приняли в первом чтении пакет законопроектов, касающихся использования государственного языка. Несмотря на то что кнопку «за» нажало подавляющее большинство зарегистрированных народных избранников, сами проекты законов стали поводом для оживленной и острой парламентской дискуссии. За ходом депутатской мысли было наблюдать интересно и удивительно. ПОДРОБНЕЕ

Налоговые вычеты. Что это такое и как их можно получить Фото из интернета. В 2024 году 2 тысячи 609 граждан получили имущественный вычет на 28 миллионов 290 тысяч 700 сомов Все кыргызстанцы знают о том, что имеют перед государством обязательство платить налоги. Но знаете ли вы, что можно на законных основаниях платить уменьшить налоговую базу и даже вернуть часть уплаченных средств? Для этого в Налоговом кодексе есть такое понятие, как «налоговый вычет». Как их можно получить? ПОДРОБНЕЕ

Спецназ против моджахедов. Полковник Эркен Джуматаев о службе Родине С детства Эркен Джуматаев знал о подвиге деда, добровольно ушедшего на фронт, а спустя время сам выбрал путь военного. И прошел его достойно. Командовал группой спецназа, воевал в Афганистане, получил тяжелое ранение и медаль «За отвагу». Сегодня, в 69 лет, продолжает службу Родине. Накануне Дня Вооруженных сил Кыргызстана Эркен Джуматаев рассказал 24.kg об участии в Афганской войне, работе во главе Совета ветеранов Министерства обороны, борьбе с фальшивыми ветеранами и о том, почему важно служить в армии. ПОДРОБНЕЕ

Как действовать в ситуации насилия: пошаговая инструкция для женщин Фото из интернета. В кризисном центр могут обеспечить защиту и оказать помощь ПОДРОБНЕЕ

IT в Кыргызстане живы — и у них большие планы: интервью с Азисом Абакировым Уже 29-30 мая в Бишкеке пройдет крупнейшее цифровое событие года — Кыргызский IT-форум (KIT Forum 2025). Мы поговорили с руководителем Парка высоких технологий Азисом Абакировым о том, как развиваются IT в стране, почему кыргызстанские разработчики становятся брендом и чего ждать от форума. ПОДРОБНЕЕ

Крипторезерв Кыргызстана: шаг в будущее или ящик Пандоры для экономики? Фото из интернета. Крипторезерв (или криптовалютный резерв) — это запасы криптовалют, которые хранятся государством, центральным банком или крупной организацией Основатель криптобиржи Binance Чанпэн Чжао предложил использовать биткоин (BTC) и Binance Coin (BNB) в качестве базовых активов для национального крипторезерва Кыргызстана. Об этом он заявил во время недавнего визита в республику. Редакция 24.kg выяснила, на какой стадии находится реализация инициативы и каковы реальные планы государства в данной сфере. И, как оказалось, работа над созданием такого резерва уже идет. ПОДРОБНЕЕ

Как противостоять финансовым мошенникам. Советы эксперта По данным официальных источников, за 2024 год преступники по всему миру украли у людей более $1 триллиона. У кыргызстанцев — 900 миллионов сомов, у казахстанцев — 45 миллиардов тенге, а у узбекистанцев — 15 миллиардов сумов. Это только официальные данные, фактически же суммы могут быть в разы больше из-за того, что многие пострадавшие не обращались в милицию. Для того чтобы кыргызстанцы не стали частью этой статистики, Буажар Абдыкадырова специально для 24.kg подготовила короткий пошаговый гайд, как не попасться в ловушку мошенников. ПОДРОБНЕЕ

Дебютные еврооблигации Кыргызстана: доверие инвесторов и очередной долг Фото из интернета. Это не «подарок», а долг. Он может стать толчком для экономики, а может обернуться нагрузкой на госбюджет, если мы не будем умело управлять полученными средствами Кыргызская Республика сегодня заявила о знаковом событии в своей экономической истории: дебютном размещении суверенных еврооблигаций на международных финансовых рынках. Объем выпуска составил $700 миллионов. Срок обращения этих ценных бумаг определен в пять лет, а купонная ставка установлена на уровне 7,75 процента годовых.С чем связано размещение еврооблигаций и что это значит для экономики Кыргызстана? Об этом журналист 24.kg поговорил с экономистом Арсеном Иманкуловым. ПОДРОБНЕЕ

Свет в подъездах и энергия для лифтов в Кыргызстане. Как нам выставляют счета В редакцию 24.kg обратились читатели, которые не могут понять, почему оплата электроэнергии за освещение в подъездах и использование лифта часто неоправданно высокая и порой ее потребление на квартиру выходит за 50 киловатт-часов в месяц. В ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» 24.kg рассказали, откуда берутся нормы потребления и по каким тарифам выставляют счета. ПОДРОБНЕЕ

Все кыргызстанцы, покорившие Эверест. Кто они и чем занимаются Фото 24.kg. Пока Эверест смогли покорить только 6 кыргызстанцев В мае сразу две кыргызстанки — Асель Байбагышева и Рысгуль Акимжанова — покорили самую высокую горную вершину в мире — Эверест. До этого такое восхождение совершили только четыре наших соотечественника. Кто же еще из кыргызстанцев покорил Эверест и чем они занимаются? ПОДРОБНЕЕ

Если проблемы за границей. Горячие линии посольств для граждан Кыргызстана В преддверии летних отпусков многие кыргызстанцы планируют отправиться в туристические поездки или навестить близких. Однако нередко в таких поездках могут возникнуть непредвиденные проблемы, из которых без чужой помощи не всегда удается выбраться. Редакция 24.kg составила список телефонов экстренных горячих линий посольств для граждан Кыргызстана, куда они могут обратиться, если возникли проблемы за границей. ПОДРОБНЕЕ

Метал-группа об участии в фестивале и планах написать песню на кыргызском языке Фото группы My Own Shiva. В Стамбуле 24.kg о своем творческом пути, планах и о крупнейшем фестивале Wacken Open Air в Германии, где они представят нашу страну. Тяжелая музыка не самое популярное, мягко говоря, направление в Кыргызстане. Но, несмотря на это, в стране есть группы, играющие метал. Участники коллектива My Own Shiva рассказалио своем творческом пути, планах и о крупнейшем фестивале Wacken Open Air в Германии, где они представят нашу страну. ПОДРОБНЕЕ

Лето на подходе: гид по детским лагерям на Иссык-Куле и вблизи Бишкека Учебный год заканчивается, близится долгожданное лето. А для родителей это означает только одно: пора задуматься, какой досуг организовать ребенку. В преддверии летних каникул 24.kg решило помочь с выбором лагерей на Иссык-Куле и в окрестностях Бишкека, подготовив список с учетом программ, стоимости путевок и возраста. ПОДРОБНЕЕ

На байке по острову: история Бегайым о жизни и учебе в IT на Бали Фото из архива собеседницы. Бегайым на острове Бали Кыргызстанка Бегайым учится IT в месте, где обычно принято отдыхать — на Бали. Она совмещает изучение серверной разработки с жизнью туриста в самом жарком и живописном месте Юго-Восточной Азии. Девушка рассказала 24.kg о тонкостях жизни балийцев, любимых местах на острове и как ее мышление изменилось с момента приезда. ПОДРОБНЕЕ

Стиль как путь к себе: как одежда помогает раскрыть свое внутреннее «я» Стиль — это не только про одежду и аксессуары, но еще и про самовыражение своего «я». Через образы мы открываем себя: готовы ли мы сегодня покорять вершины или, наоборот, хотим покоя и отдыха. Одежда может сказать о нас многое еще до того, как мы начнем говорить. Персональный стилист Зухра Табалдиева (@zukhra_meditates) в интервью 24.kg рассказала, как найти свой стиль, как внутренние убеждения из детства формируют образ человека и как важно услышать и раскрыть себя. ПОДРОБНЕЕ

Проснулся и уже устал. О чем сигнализирует организм, рассказала врач Фото из интернета. Синдром хронической усталости — это состояние, при котором человек чувствует глубокое физическое и ментальное истощение, которое не проходит даже после сна или отдыха Иногда кажется, что усталость не проходит неделями, даже после сна, а простые дела — работа, уборка, разговоры — требуют значительных усилий. Что с этим делать и как вернуть энергию, чтобы снова жить полной жизнью? Об этом 24.kg рассказала врач с экспертизой в нутрициологии Альбина Жоробаева. ПОДРОБНЕЕ

Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах В Кыргызстане работает сеть государственных аптек «Эл Аман». Как отмечали в Министерстве здравоохранения, в аптеках будут продавать более 800 наименований препаратов, входящих в перечень жизненно важных лекарственных средств. В ведомстве предоставили 24.kg адреса аптек. ПОДРОБНЕЕ

Закат в Сокулуке и озеро Кара-Камыш. Фото и видео читателей Фото Сонунбека Мурзабекова. Закат в Сокулуке, 2 мая Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы расширим географию наших путешествий — от Бишкека до Иссык-Куля и потом на юг республики. ПОДРОБНЕЕ