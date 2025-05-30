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Общество

Свет в подъездах и энергия для лифтов в Кыргызстане. Как нам выставляют счета

В редакцию 24.kg обратились читатели, которые не могут понять, почему оплата электроэнергии за освещение в подъездах и использование лифта часто неоправданно высокая и порой ее потребление на квартиру выходит за 50 киловатт-часов в месяц.

В ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» 24.kg рассказали, откуда берутся нормы потребления и по каким тарифам выставляют счета.

«Кыргызстанцы оплачивают электроэнергию, используемую для освещения подъездов и работы лифтов в многоквартирных домах, согласно специальным инструкциям. Они утверждены Национальным агентством по антимонопольной политике и развитию конкуренции еще 18 сентября 2006 года (постановление № 70). Главный принцип — вся потребленная на общедомовые нужды электроэнергия распределяется между квартирами поровну», — отметили в НЭСК.

Освещение подъездов и других общих мест

Считается количество всех лампочек в подъезде, определяются их мощность и сколько часов в среднем они горят ежедневно. Потом все это суммируют, чтобы понять, сколько всего электричества «нагорело» за месяц. Общую сумму делят поровну на все квартиры.

Для расчета платы за свет в подъездах используют следующую формулу:

R = P х K х Чгор. х 30,5 суток

Где:

  • — общее количество электроэнергии (в киловатт-часах), которое потребил дом или подъезд за месяц;

  • P — мощность одной лампочки (или патрона);

  • K — количество таких лампочек в доме или подъезде;

  • Чгор. — среднее количество часов, которое лампочки горят в сутки. Оно принято равным 10,5 часа (летом — 9 часов, зимой — 12 часов);

  • 30,5 суток — среднее количество дней в месяце (365 дней / 12 месяцев).

Для примера возьмем девятиэтажный подъезд 105-й серии (27 квартир) и лампочки мощностью 60 киловатт. В итоге получается:

60 киловатт х 9×10,5×30,5 = 172 тысячи 935 ватт, или 172,9 киловатта.

Делим на 27 квартир. В итоге на одну квартиру выходит примерно 6,4 киловатта (8,8 сома).

Электроэнергия для лифтов

Плату за электричество, которое потребляют лифты, также делят поровну между квартирами, но начиная с третьего этажа.

Если в доме нет счетчиков на лифтовое оборудование, расход рассчитывают по формуле, учитывающей общую мощность и загрузку двигателя лифта.

Формула для расчета расхода электроэнергии на работу лифта:

R = (Pd + Pk + Pdd) х Kz х 24 часа х 30,5 суток + Pmz 5 часов

Где:

  • Pd — мощность основного двигателя лифта (может быть 3, 3,55, 4,5 или 7 киловатт);

  • Pdd — мощность двигателя привода дверей кабины (0,18 киловатта);

  • Pk — мощность освещения кабины лифта (25 ватт, что равно 0,025 киловатта);

  • Kz — коэффициент загрузки двигателя (принимается за 0,7 киловатта);

  • Pmz 5 часов в день — мощность, затрачиваемая на освещение машинного зала.

Итак, для нашего примера с лифтом и девятиэтажным подъездом 105-й серии, если начинать считать с третьего этажа: в подъезде 21 квартира, а лифт с основным двигателем — 4,5 киловатта, двигателем дверей — 0,18 киловатта, освещением кабины — 0,025 киловатта, коэффициентом загрузки — 0,7 и освещением машинного зала — 0,2 киловатта (учитываемым на 5 часов в месяц согласно формуле) потребляет электроэнергию, то общее потребление лифта составит примерно 2 тысячи 411 киловатт-часов в месяц. При делении на 21 квартиру получаем около 114,8 киловатт-часа, или около 157,2 сома в месяц за потребленное лифтом электричество.

P. S. Расчеты по подъездному освещению и затратам электроэнергии на лифты редакция делала в качестве примера. В приведенных формулах слишком много индивидуальных параметров, поэтому полученные цифры могут не совпадать с теми, которые фигурируют в счетах от энергетических компаний. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330813/
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