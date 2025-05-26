Рев моторов и дым шин: как прошел первый этап соревнований по дрифту в КР

На территории бывшей авиабазы «Ганси» состоялся первый этап национальной серии дрифт-соревнований, положивший начало новому сезону в кыргызском автоспорте. Об этом сообщили в оргкомитете соревнований.
Соревнования проходили в формате парных заездов с оценкой стиля, угла и траектории прохождения поворотов. Участникам предстояло продемонстрировать не только техническую подготовку автомобилей, но и высокий уровень владения дрифтом как дисциплиной.
Значительный интерес вызвали участие опытных спортсменов и появление новых имен на трассе. По словам организаторов, уровень пилотажа за последние сезоны заметно вырос.
Следующий этап запланирован на июль и пройдет на обновленной трассе в Бишкеке.