Кыргызстанцы рассказали, хватает ли им зарплаты

Жители Бишкека поделились с 24.kg мнением о том, хватает ли им заработка для жизни. Большинство участников уличного опроса призналось, что их доходов хватает, но на отдых и накопления денег не остается.

Согласно данным Нацстаткома, в январе-феврале 2025-го среднемесячная номинальная зарплата в Кыргызстане составила 39 тысяч 456 сомов — на 17,8 процента больше, чем годом ранее. Однако, по словам опрошенных, значительная часть этих средств уходит на аренду жилья, оплату коммунальных услуг и покупку продуктов.

«После всех обязательных расходов остается очень мало. Ни на отдых, ни на накопления денег нет», — говорит один из участников опроса.

По информации экспертов, официальная статистика не всегда отражает реальную ситуацию: уровень доходов в регионах намного ниже, а теневой сектор занимает значительную часть экономики.

Многие кыргызстанцы, по их словам, вынуждены искать подработки или отказывать себе в базовых потребностях, чтобы дотянуть до конца месяца. Несмотря на рост номинальной зарплаты, уровень жизни остается одним из острых социальных вопросов в стране.