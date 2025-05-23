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Общество

В Германии Uber ввел опцию поездок только для женщин

Теперь жительницы Берлина, Франкфурта-на-Майне и Мюнхена могут заказать такси, водителем которого тоже будет женщина. Об этом пишет DW.

По данным издания, это сделано для повышения чувства безопасности, особенно ночью, заявили в Uber. Дополнительная плата за эту услугу не взимается.

«У женщин теперь есть выбор, с кем добираться из пункта А в пункт Б», — сказал глава Uber Germany Кристоф Вайглер.

В компании также надеются, что новая опция привлечет больше женщин-водителей: они тоже смогут указывать, что хотят подвозить только дам. До сих пор доля водителей женского пола на платформе Uber была крайне низкой.

Подобные инициативы активно обсуждаются в Германии. Например, недавно депутат от партии «зеленых» Антье Капек призвала создать специальные зоны в вагонах метро, предназначенные только для женщин. Поводом для этого стал случай изнасилования в берлинском метро весной 2024 года.

«Это не единственная причина говорить о том, что нам нужно больше защиты для женщин, чтобы все чувствовали себя в безопасности в общественном транспорте», — сказала тогда Капек. Тысячи людей уже подписали соответствующую петицию в поддержку ее инициативы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330236/
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