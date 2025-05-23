Рейд по запросам жителей о сносе незаконных объектов провели в Бишкеке

Сотрудники управления по контролю за землепользованием мэрии Бишкека провели рейд по обращениям жителей, поступившим в приложение «Мой город». Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, в Октябрьском районе территории освободили от следующих объектов:

демонтированы шлагбаумы и тросы на улице Каралаева;

в 7-м микрорайоне демонтировали павильон;

по улице Шабдана Батыра, 32, ликвидировали самовольно установленный объект облегченного типа;

в рамках строительства тротуара снесли капитальный забор на улице Горького;

демонтировали бесхозный объект в 11-м микрорайоне, возле дома № 22;

добровольно демонтирован объект, установленный без разрешения в 11-м микрорайоне, дом № 22;

демонтировали цепи, мешающие проезду и проходу в 11-м, 6-м и 12-м микрорайонах.

Фото мэрии Бишкека

В отношении ОсОО «Кыргыз Каганат» составлен протокол по статье 149 Кодекса КР правонарушениях на сумму 100 тысяч сомов за самовольное расширение отведенного или закрепленного земельного участка.