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Общество

Рейд по запросам жителей о сносе незаконных объектов провели в Бишкеке

Сотрудники управления по контролю за землепользованием мэрии Бишкека провели рейд по обращениям жителей, поступившим в приложение «Мой город». Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, в Октябрьском районе территории освободили от следующих объектов:

  • демонтированы шлагбаумы и тросы на улице Каралаева;

  • в 7-м микрорайоне демонтировали павильон;

  • по улице Шабдана Батыра, 32, ликвидировали самовольно установленный объект облегченного типа;

  • в рамках строительства тротуара снесли капитальный забор на улице Горького;

  • демонтировали бесхозный объект в 11-м микрорайоне, возле дома № 22;

  • добровольно демонтирован объект, установленный без разрешения в 11-м микрорайоне, дом № 22;

  • демонтировали цепи, мешающие проезду и проходу в 11-м, 6-м и 12-м микрорайонах.

мэрии Бишкека
Фото мэрии Бишкека
Продолжается демонтаж самовольно установленных металлических ограничителей для парковки автомобилей длиной 150 метров возле дома № 35 в 7-м микрорайоне.

В отношении ОсОО «Кыргыз Каганат» составлен протокол по статье 149 Кодекса КР правонарушениях на сумму 100 тысяч сомов за самовольное расширение отведенного или закрепленного земельного участка.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330198/
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