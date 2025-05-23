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Общество

Спектакль «Соглядатай» Русского театра драмы показали на фестивале в Македонии

Артист Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова Александр Панин представил моноспектакль «Соглядатай» по произведению Владимира Набокова на международном Monodrama Festival Bitola 2025 в Македонии. Об этом сообщается на странице ГНРТД в соцсетях.

«Зрители тепло приняли выступление, высоко оценив актерское мастерство и глубокое прочтение текста», — отметили в театре.

Живущий в Берлине русский эмигрант решается на самоубийство. Однако и в «послесмертии» его не до конца умершее «я» продолжает существовать среди знакомых ему прежде людей, переживает неразделенную любовь и внимательно «соглядатайствует» за человеком по фамилии Смуров, загадка личности которого раскрывается лишь в самом конце спектакля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330197/
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