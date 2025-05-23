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Общество

В 2025 году в городе Ош отремонтируют 33 улицы

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев ознакомился с ходом ремонта и строительства дорог в Оше.

Мэр города Женишбек Токторбаев проинформировал его об объеме и ходе выполняемых работ.

Так, на реконструкцию улицы Моминова из республиканского бюджета выделено 195,1 миллиона сомов. Общая протяженность улицы составляет 1,6 километра, работы планируется завершить в этом году.

Реконструкцию участка улицы Волгоградской протяженностью 2,1 километра также планируется завершить до конца 2025-го, сметная стоимость проекта — 142,2 миллиона сомов.

Кроме того, председатель кабмина ознакомился с ходом строительства нового двухуровневого перекрестка (с подземным и надземным переходами) на пересечении улиц Монуева и Шакирова.

Общая стоимость проекта составляет более 269 миллионов сомов, финансирование осуществляется из местного бюджета. Завершение строительства запланировано на этот год. Цель проекта — развитие городской инфраструктуры, уменьшение автомобильных заторов и создание комфортных условий для жителей и гостей южной столицы.

Отметим, что в 2025-м в Оше проведут капитальный ремонт 11 улиц за счет республиканского бюджета и 22 улиц — за счет местного.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента. Ремонт дорог

После ознакомления с работами по расширению дорог и сносом незаконных построек в городе глава кабмина провел совещание. Обсуждены текущие работы по развитию южной столицы, актуальные проблемы Оша, а также вопросы, связанные с благоустройством территории вокруг Национального историко-археологического музейного комплекса «Сулайман-Тоо». По указанным вопросам приняты соответствующие решения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330182/
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