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Общество

На центральной улице Чолпон-Аты укладывают второй слой асфальта

В Чолпон-Ате продолжают реконструкцию центральной улицы, которая является частью автодороги Балыкчи — Тамчи — Чолпон-Ата — Корумду. Работы охватывают участок протяженностью 3,9 километра.

На данный момент завершена укладка первого слоя асфальта и начаты работы по укладке второго слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Реконструкцию проводят государственное предприятие «Кыргызавтожол-Север» и китайская компания China Road and Bridge Corporation. Проект предусматривает расширение дороги до четырех полос — по 3,5 метра каждая с общей шириной проезжей части 14 метров. Также планируются установка водопропускных труб, бордюров, лотков, обустройство парковок и тротуаров по обе стороны трассы, ремонт двух мостов.

На объекте задействованы более 70 единиц техники и около 180 рабочих. Работы ведут по графику. Министр транспорта и коммуникаций Абсаттар Сыргабаев неоднократно инспектировал ход реконструкции и поручил завершить укладку асфальта до начала летнего туристического сезона. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330167/
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