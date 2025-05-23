В КР пройдет X, юбилейная Международная танцевальная олимпиада Центральной Азии

В Бишкеке с 13 по 15 июня на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Газпром — детям» пройдет X, юбилейная Международная танцевальная олимпиада Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики.

В олимпиаде примут участие более 3 тысяч танцоров из 12 стран, которые представят как традиционные народные танцы, так и современные, спортивные и другие направления хореографического искусства.

Основная программа олимпиады включает:

• чемпионат Центральной Азии по всем стилям танца;

• фестиваль «Вершина» для молодых талантов;

• международные баттлы и мастер-классы от ведущих хореографов;

• соревнования по чир спорту, мажореткам и батон твирлингу;

• концертные выступления в шоу-дисциплинах без судейства.

Фото Минкультуры. Танцевальная олимпиада

Выступления участников будет оценивать жюри, состоящее из международных экспертов в области танца.

Общий призовой фонд составляет 86 тысяч сомов.

Главная цель олимпиады — укрепление культурных связей между странами Центральной Азии, развитие танцевального искусства и поддержка молодых талантов. Регистрация участников открыта до 26 мая 2025 года.