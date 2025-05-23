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Общество

Прогулка Манаса по Бишкеку. Российские журналисты сняли программу о Кыргызстане

Журналисты федерального российского телеканала «Ключ» сняли программу о Кыргызской Республике. Об этом сообщает Фонд поддержки развития туризма.

По его данным, программа называется «Большой сюрприз».

«И она действительно удивляет уже на этапе съемок. Так, журналист предстал перед бишкекчанами в образе Манаса, чем вызвал большой интерес у горожан.

Съемочная группа побывала на Буране и в Чункурчаке, где им предложили переночевать в традиционной кыргызской юрте. В списке мест для посещения были также бульвар Эркиндик, площадь Ала-Тоо, Ошский базар и популярное у горожан кафе «Фаиза», — говорится в сообщении.

Фонд поддержки развития туризма оказал помощь в организации съемок.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330132/
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