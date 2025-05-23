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Общество

В Бишкеке продолжают проверки теплосетей: жителей просят быть осторожными

Фото «Бишкектеплосети». В столице продолжаются опрессовки: жителей просят быть осторожными

Сегодня в столице продолжаются плановые регламентные испытания тепловых сетей на плотность (опрессовка). Об этом сообщило МП «Бишкектеплосеть».

Испытания проводят в южной части города с 9.00. В связи с этим возможны порывы трубопроводов и провалы дорожного покрытия на следующих улицах и в районах:

  • Жукеева-Пудовкина;
  • Кулатова;
  • Фатьянова;
  • Минина;
  • Медерова;
  • Табалдиева;
  • Руставели;
  • Абая;
  • Ахунбаева;
  • Матросова;
  • 7 Апреля;
  • Саманчина;
  • Суеркулова;
  • микрорайоны № 3 и 4, «Тунгуч».

«Бишкектеплосеть» призывает горожан соблюдать осторожность, особенно водителей и пешеходов, и немедленно сообщать о любых повреждениях трубопроводов или проседаниях дорожного покрытия по следующим телефонам:

  • диспетчерская служба: 0312568558;
  • центр поддержки потребителей: 0312611169, 1980, 0557611166, 0777611166, 0701611166;
  • дежурные инженеры ВДС Центрального района: 0312365719, 0312300767;
  • дежурные инженеры ВДС Южного района: 0312510622, 0312217406.

Также можно оставить сообщение в Instagram: @teplosetikg
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330122/
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