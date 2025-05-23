В Бишкеке продолжают проверки теплосетей: жителей просят быть осторожными

Фото «Бишкектеплосети». В столице продолжаются опрессовки: жителей просят быть осторожными

Сегодня в столице продолжаются плановые регламентные испытания тепловых сетей на плотность (опрессовка). Об этом сообщило МП «Бишкектеплосеть».

Испытания проводят в южной части города с 9.00. В связи с этим возможны порывы трубопроводов и провалы дорожного покрытия на следующих улицах и в районах:

Жукеева-Пудовкина;

Кулатова;

Фатьянова;

Минина;

Медерова;

Табалдиева;

Руставели;

Абая;

Ахунбаева;

Матросова;

7 Апреля;

Саманчина;

Суеркулова;

микрорайоны № 3 и 4, «Тунгуч».

«Бишкектеплосеть» призывает горожан соблюдать осторожность, особенно водителей и пешеходов, и немедленно сообщать о любых повреждениях трубопроводов или проседаниях дорожного покрытия по следующим телефонам:

диспетчерская служба: 0312568558;

центр поддержки потребителей: 0312611169, 1980, 0557611166, 0777611166, 0701611166;

дежурные инженеры ВДС Центрального района: 0312365719, 0312300767;

дежурные инженеры ВДС Южного района: 0312510622, 0312217406.

Также можно оставить сообщение в Instagram: @teplosetikg