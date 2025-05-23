В Бишкеке продолжают проверки теплосетей: жителей просят быть осторожными

Сегодня в столице продолжаются плановые регламентные испытания тепловых сетей на плотность (опрессовка). Об этом сообщило МП «Бишкектеплосеть».
Испытания проводят в южной части города с 9.00. В связи с этим возможны порывы трубопроводов и провалы дорожного покрытия на следующих улицах и в районах:
- Жукеева-Пудовкина;
- Кулатова;
- Фатьянова;
- Минина;
- Медерова;
- Табалдиева;
- Руставели;
- Абая;
- Ахунбаева;
- Матросова;
- 7 Апреля;
- Саманчина;
- Суеркулова;
- микрорайоны № 3 и 4, «Тунгуч».
«Бишкектеплосеть» призывает горожан соблюдать осторожность, особенно водителей и пешеходов, и немедленно сообщать о любых повреждениях трубопроводов или проседаниях дорожного покрытия по следующим телефонам:
- диспетчерская служба: 0312568558;
- центр поддержки потребителей: 0312611169, 1980, 0557611166, 0777611166, 0701611166;
- дежурные инженеры ВДС Центрального района: 0312365719, 0312300767;
- дежурные инженеры ВДС Южного района: 0312510622, 0312217406.
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