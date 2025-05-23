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Общество

В 2025 году омбудсмену от обвиняемых и осужденных поступило 20 жалоб на пытки

Омбудсмен Кыргызстана Джамиля Джаманбаева встретилась с главой национального превентивного механизма Великобритании Сэмом Глюкштейном, заместителем председателя регионального отделения Управления Верховного комиссара ООН по правам человека для Центральной Азии Фабио Пианой и национальным консультантом УВКЧП ООН Нурианой Картанбаевой.

Стороны обсудили вопросы соблюдения прав человека, в частности прав граждан в местах лишения или ограничения свободы, и меры по укреплению системы предотвращения пыток в Кыргызстане.

По данным института акыйкатчи, в 2024 году проведено 258 инспекций и мониторингов закрытых учреждений ГСИН, МВД и ГКНБ, по результатам которых от следственно-арестованных и осужденных поступило 139 жалоб (36 из них — на пытки).

За четыре месяца 2025-го — 34 инспекции в закрытых учреждениях ГСИН, МВД и ГКНБ, по результатам которых поступило 20 заявлений о пытках.

Сэм Глюкштейн отметил, что работа в области борьбы с пытками и жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство обращением должна строиться не на реагировании постфактум, а на усилении профилактических мер.

пресс-службы омбудсмена
Фото пресс-службы омбудсмена. Рабочая встреча

Представители международных организаций сообщили, что проводят оценку потенциала Национального центра по предупреждению пыток.

«Мы искренне поддерживаем такую работу и считаем ее своевременной. Ведь экспертный взгляд со стороны помогает трезво оценить текущую ситуацию и наметить пути для развития. Особенно важно, что в этой работе участвуют признанные международные специалисты, а также представители УВКПЧ ООН, обладающие богатым опытом в оценке и развитии национальных превентивных механизмов. Это придает процессу высокий уровень и практическую значимость», — сказала омбудсмен КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330107/
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