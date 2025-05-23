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Общество

Нестабильность. Более половины жителей Германии готовы переехать в другую страну

Более половины жителей Германии хотели бы уехать из страны, если они были бы финансово независимы. Такие итоги получены в ходе опроса, который провел Институт YouGov, сообщает dpa.

Согласно исследованию, 58 процентов опрошенных ответили, что «определенно» или «вероятно» готовы рассмотреть такую возможность. Тех, кто категорически не согласился бы переезжать, оказалось всего 15 процентов.

В качестве причин для возможной эмиграции респонденты называли экономическую рецессию в Германии, «ситуацию с мигрантами», рост популярности ультраправых и общую политическую нестабильность. При этом, хотя многие опрошенные были недовольны ростом поддержки «Альтернативы для Германии», именно среди сторонников АдГ доля готовых уехать в другие станы оказалась особенно высока — 79 процентов.

Самой популярной страной для планов переезда оказалась Швейцария — там хотел бы поселиться каждый третий из тех, кто заявил о готовности покинуть Германию. 23 процента назвали Австрию. За ними следуют Испания и Канада (22 и 17 процентов соответственно).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330093/
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