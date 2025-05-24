Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 24 мая 1974 года

Самым теплым в Бишкеке (тогда Фрунзе) 24 мая было в 1974 году. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +33,6 градуса.

Самым холодным — 24 мая 1967-го, когда температура составила +6,2 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры мая для столицы составляет 17,8 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был май 2001 года со среднемесячной температурой +21 градус.

Самым холодным — май 1960-го со средней температурой +13,4 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 24 мая в столице облачно, небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +26 градусов, а ночью — до +15 градусов.