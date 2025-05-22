Ремонт дорог в Бишкеке. На каком этапе реконструкция некоторых из них

Мэр города Бишкека Айбек Джунушашиев ознакомился с ходом строительства и ремонта некоторых улиц. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.
По данным мэрии, сейчас на разных участках улиц проводят работы:
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улица Щорса от улицы Садырбаева до улицы Тыныбекова — устанавливают дорожные бордюры;
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улица Ак-Марал от улицы Чортекова до улицы Шералиева — установка бордюров и подготовка основания дорожного полотна;
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улица Береговая от улицы 50 лет Победы до улицы Семетей — устанавливают ирригационную систему, проведены работы по кирковке старого асфальта;
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улица Токтоналиева от улицы Масалиева до улицы Дуйшеева — установка дорожных и тротуарных бордюров, ирригационных лотков и перспективных труб.
Мэр Айбек Джунушалиев поручил городским службам принять меры по выявлению объектов, установленных без разрешительных документов. В случае обнаружения — демонтировать их в оперативном порядке.