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Общество

На улучшение дорожной инфраструктуры Ошской области выделено 4 миллиарда сомов

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев в рамках рабочей поездки в Ошскую область ознакомился с ходом капитального ремонта автодороги Узген — Мырза-Аке — Кара-Кулжа.

Представители Министерства транспорта и коммуникаций проинформировали Адылбека Касымалиева о текущем состоянии работ. Протяженность ремонтируемого участка автодороги Узген — Мырза-Аке — Кара-Кулжа составляет 34 километра, работы будут проводиться в три этапа. Завершение проекта планируется к концу 2025 года. Сметная стоимость проекта — 2,2 миллиарда сомов.

На первом этапе работы ведутся на участке протяженностью 4,5 километра в районе города Узгена. На данном участке дорога будет четырехполосной, с тротуарами, зелеными зонами и ирригационными сооружениями по обеим сторонам дороги.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента. Адылбек Касымалиев

В этом году для улучшения дорожной инфраструктуры Ошской области из Фонда стабилизации страны было выделено дополнительно 4 миллиарда сомов. Эти средства будут направлены на ремонт оставшихся участков стратегически важных автодорог области, таких как Узген — Мырза-Аке — Кара-Кулжа, Ош — Баткен — Раззаков, Ош — Кара-Суу и Ноокат — Кызыл-Кыя.

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев поручил руководителям профильных государственных органов уделить особое внимание качеству строительства и завершению работ в срок.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330004/
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