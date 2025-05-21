17:55
USD 87.45
EUR 98.46
RUB 1.09
Общество

Владелица кофейни заявила об уничтожении зеленой зоны городскими службами

Сегодня утром сотрудники городских служб буквально уничтожили зеленую зону возле одной из кофеен в центре города. Об этом заявила владелица заведения Зульфира Хайбулина.

Вместо уютного уголка с цветами и кустарниками, заботливо высаженными за счет владелицы, теперь выкорчеванные растения, поврежденные листья и мусор.

Кто у нас самый главный вандал в городе — мэрия? «Тазалык»? Надеюсь, что руководители этих структур не хотели плохого для города. Но, получается, исполнители «выпрыгивают из штанов» и частенько «перегибают палку», прикрываясь указаниями своего руководства.

Зульфира Хайбулина

По ее словам, перед приездом мэра с инспекцией на соседний объект рабочие начали рубить сухое дерево, но по пути вырубили и все живое — кусты и цветы, которые только начали цвести.

«Они посажены за наш счет, но кого это волнует? Кажется, даже с каким-то злорадством они это все выкорчевывали», — говорит женщина.

Это не первая претензия к действиям городских служб.

Владелица указывает, что неоднократно просила установить на улице урны для мусора, но получала отказ. «На отрезке улицы от Фрунзе до проспекта Чуй ни одной урны! Но при этом нас регулярно пугают штрафами за мусор на тротуаре», — говорит она.

По словам Зульфиры Хайбулиной, постоянное давление и хаотичные действия коммунальщиков отбивают любое желание заниматься благоустройством.

«Опускаются руки... Просто наболело», — признается она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329921/
просмотров: 141
Версия для печати
Материалы по теме
Мэрия Бишкека планирует реализовать два проекта совместно с ЕАБР
Мэрия проведет рейды по ограничению мест передвижения гольф-каров в Бишкеке
Закрывается пересечение проспекта Шабдана Баатыра и улицы Буденного
В Бишкеке на летний период вводится временное ограничение на движение грузовиков
Мэрия Бишкека просит с пониманием отнестись к высокой температуре в автобусах
Главного архитектора Бишкека сменили: пост занял Медербек Кыдырмаев
В Бишкеке вывели спецтехнику, чтобы спастись от жары
Мэрия Бишкека напоминает: за сбор денег на выпускные в школах будут наказывать
Дизайн-код Бишкека. Демонтировано более 160 незаконных рекламных конструкций
В Бишкеке обновляют дорожные разметки для пешеходов
Популярные новости
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Штормовое предупреждение! 19&nbsp;мая ожидается резкое ухудшение погоды Штормовое предупреждение! 19 мая ожидается резкое ухудшение погоды
В&nbsp;Бишкеке опять будет солнечно. Прогноз погоды на&nbsp;19-21 мая В Бишкеке опять будет солнечно. Прогноз погоды на 19-21 мая
Против ограничений притока приезжих мигрантов в&nbsp;РФ чаще выступает молодежь Против ограничений притока приезжих мигрантов в РФ чаще выступает молодежь
Бизнес
Стоит в&nbsp;три раза меньше, а&nbsp;дает то&nbsp;же: зачем переплачивать, когда есть Honor? Стоит в три раза меньше, а дает то же: зачем переплачивать, когда есть Honor?
Ноль на&nbsp;счету не&nbsp;помеха: банки и&nbsp;платежи доступны всегда с&nbsp;MEGA Ноль на счету не помеха: банки и платежи доступны всегда с MEGA
&laquo;Элдик Банк&raquo; за&nbsp;развитие женского футбола «Элдик Банк» за развитие женского футбола
Напоминаем автовладельцам: с&nbsp;1&nbsp;июля 2025 года штрафы за&nbsp;отсутствие ОСАГО Напоминаем автовладельцам: с 1 июля 2025 года штрафы за отсутствие ОСАГО
21 мая, среда
17:50
Минприроды оштрафовало ответственных за возгорание на полигоне в Александровке Минприроды оштрафовало ответственных за возгорание на п...
17:48
Владелица кофейни заявила об уничтожении зеленой зоны городскими службами
17:30
Стоит в три раза меньше, а дает то же: зачем переплачивать, когда есть Honor?
17:27
Мэрия Бишкека планирует реализовать два проекта совместно с ЕАБР
17:25
Департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии Бишкека расформировали