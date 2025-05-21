Владелица кофейни заявила об уничтожении зеленой зоны городскими службами

Сегодня утром сотрудники городских служб буквально уничтожили зеленую зону возле одной из кофеен в центре города. Об этом заявила владелица заведения Зульфира Хайбулина.

Вместо уютного уголка с цветами и кустарниками, заботливо высаженными за счет владелицы, теперь выкорчеванные растения, поврежденные листья и мусор.

Кто у нас самый главный вандал в городе — мэрия? «Тазалык»? Надеюсь, что руководители этих структур не хотели плохого для города. Но, получается, исполнители «выпрыгивают из штанов» и частенько «перегибают палку», прикрываясь указаниями своего руководства. Зульфира Хайбулина

По ее словам, перед приездом мэра с инспекцией на соседний объект рабочие начали рубить сухое дерево, но по пути вырубили и все живое — кусты и цветы, которые только начали цвести.

«Они посажены за наш счет, но кого это волнует? Кажется, даже с каким-то злорадством они это все выкорчевывали», — говорит женщина.

Это не первая претензия к действиям городских служб.

Владелица указывает, что неоднократно просила установить на улице урны для мусора, но получала отказ. «На отрезке улицы от Фрунзе до проспекта Чуй ни одной урны! Но при этом нас регулярно пугают штрафами за мусор на тротуаре», — говорит она.

По словам Зульфиры Хайбулиной, постоянное давление и хаотичные действия коммунальщиков отбивают любое желание заниматься благоустройством.

«Опускаются руки... Просто наболело», — признается она.