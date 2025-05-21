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Общество

У граждан стран ЕАЭС есть особые условия пребывания в России, напомнили в МВД РФ

В МВД России напомнили об особенностях пребывания в РФ граждан стран — участниц Евразийского экономического союза, сообщает ТАСС.

В ведомстве отметили, что четыре государства вправе работать без необходимости получения разрешительных документов для осуществления трудовой деятельности. Граждане Беларуси, Кыргызстана, Армении и Казахстана имеют в России особенности пребывания.

«Помимо РФ, в состав ЕАЭС входят еще четыре страны: Беларусь, Кыргызстан, Армения, Казахстан. У граждан данных государств есть особые условия пребывания на территории нашей республики. Они вправе работать без необходимости получения разрешительных документов для осуществления трудовой деятельности», — проинформировали в Главном управлении по вопросам миграции МВД России.

При этом в случае расторжения трудового договора они могут в течение 15 дней найти другого работодателя и заключить новый трудовой договор.

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«Срок временного пребывания в РФ таких граждан в случае заключения ими трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) определяется сроком их действия. Если трудовой договор заключен бессрочно, то срок временного пребывания продлевается на год с возможностью последующего неоднократного продления (так же на год для каждого продления)», — говорится в сообщении.

В любом случае иностранцу необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции для определения (продления) срока пребывания и проставления отметок в миграционной карте, добавили в ведомстве.

В МВД уточнили, что прибывшие в целях осуществления трудовой деятельности граждане государств — участников ЕАЭС обязаны встать на учет по месту пребывания в течение 30 суток с даты въезда. Уведомление о прибытии подается принимающей стороной или самостоятельно иностранцем через портал «Госуслуги».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329901/
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