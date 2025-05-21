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Общество

Минтруда выявило 2 тысячи 669 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

В ходе проведенных мероприятий в сфере защиты прав и интересов детей и семей за первый квартал 2025 года выявлено 2 тысячи 669 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.
 
По ее данным, среди них 161 ребенок пострадал от различных видов насилия. По решению судов 195 детей переданы под опеку и попечительство, 167 детей усыновлены, 52 ребенка размещены в специализированных интернатных учреждениях. Для 56 детей-сирот подготовлены документы для открытия государственного детского депозита «Келечекке салым» («Вклад в будущее»).
 
Особое внимание уделяется детям трудовых мигрантов: с начала года проведено более 251 тысячи подворовых обходов, в ходе которых выявлено 83 тысячи 809 детей мигрантов.
 
Министерство продолжает работу по развитию системы приемных семей: 243 ребенка воспитываются в 113 фостерных семьях, а 48 кандидатов проходят регистрацию в территориальных подразделениях ведомства.
 
В 2024 году при местных государственных администрациях и мэриях проведены 1 тысяча 522 заседания комиссий по делам детей, направленных на защиту прав несовершеннолетних и профилактику правонарушений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329895/
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