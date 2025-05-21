Минтруда выявило 2 тысячи 669 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

В ходе проведенных мероприятий в сфере защиты прав и интересов детей и семей за первый квартал 2025 года выявлено 2 тысячи 669 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

По ее данным, среди них 161 ребенок пострадал от различных видов насилия. По решению судов 195 детей переданы под опеку и попечительство, 167 детей усыновлены, 52 ребенка размещены в специализированных интернатных учреждениях. Для 56 детей-сирот подготовлены документы для открытия государственного детского депозита «Келечекке салым» («Вклад в будущее»).