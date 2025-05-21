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Общество

В Иссык-Кульской области продолжается борьба с браконьерством

Во исполнение Указа президента № 131 проводится совместный рейд с участием сотрудников органов внутренних дел и местного самоуправления Джети-Огузского района в прибрежной зоне и прилегающей акватории озера. Об этом сообщают в пресс-службе полномочного представителя главы государства в Иссык-Кульской области.

По их данным, мероприятие направлено на пресечение незаконного вылова рыбы, особенно с использованием сетей.

Данные рейдовые мероприятия способствуют сохранению природы и экологического баланса Иссык-Куля.

Проверки будут проводиться на постоянной основе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329888/
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